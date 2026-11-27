Парламентът продължава днес с гласуването на промените в данъчните закони, които са обвързани с Бюджет 2027. В четвъртък на заседание, продължило над 14 часа, бяха приети данъчни облекчения за родителите на деца и за хора с увреждания, а също беше гласувано данък сгради да бъде повишен с 30%. Одобрено беше въвеждането на акциз за мощните автомобили и забрана на търговията с домашна ракия. За днес остава да бъде вдигнат прагът за регистрация на фирмите по ДДС. Как ще се отразят промените на икономиката, работодателите, семействата и работещите? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” финансовият анализатор Деян Василев и икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб по икономика и политика.

„За повечето хора най-важните промени са първо разширените данъчни облекчения за семействата. Това ще има голям ефект. Съществено е и хората ще го усетят промяната в данък „Сгради”, тъй като се актуализират данъчните оценки. Това е нещо, което отдавна трябваше да се случи. То най-много ще удари хората, които имат няколко имота и са правили по-сериозни инвестиции в недвижимо имущество през последните години”, обясни Вулджев.

Деян Василев коментира данъкът за свръхпечалба. Според него това е погрешен ход.

„Свръхпечалба е некоректна дума. Има естествен ръст на икономиката, има инфлация, която води и до инфлация на печалбите. И този данък, въпреки че е корпоративен, както и ЕЦБ, и БНБ предупреждават, би имал негативни ефекти върху крайните потребители, тъй като внася несигурност в банковата и застрахователната сфера. Това може да доведе до по-високи лихви, а банките да не могат да заделят достатъчно буфери за тежки времена. Така че банките ще прехвърлят този данък към крайните потребители и към бизнесите, които теглят кредити и които се грижат за икономическия растеж. Аз съм силно против този данък”, каза Василев. Смята, че подобни мерки гонят международните инвеститори.

Георги Вулджев обаче не е съгласен. „Да, лихвите по кредитите са ниски. Но един от големите проблеми за потребителите у нас е, че имаме много ниски лихви по депозитите и страшно високи такси на най-различни видове банкови услуги, които бяха сериозно повишени през последните години”, коментира Вулджев. Според него има резон от взимането на подобна мярка и тя да е постоянна.

Това служи да се закрепи бюджетния дефицит и такава еднократна мярка „счупва” доверието, смята Василев.

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