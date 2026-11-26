Санкцията от Европейската комисия е свързана с недостатъчно разходни мерки за Бюджет 2026. Тази план-сметка беше приета в средата на годината, но с доста тежко наследство. Данните на Евростат до март 2026 бяха за 7,4% дефицит. Ние успяхме да го свием до 5,7%. Това каза депутатът от „Прогресивна България” Здравко Марков в ефира на „Здравей, България”.

Той подчерта, че санкцията е за 2026 г. и няма общо с 2027-а.

По думите му с приемането на новия бюджет ЕК ще обърне внимание на траекторията, по която се движи страната. Препоръките за горна граница на нетните разходи са от 3,5%, а кабинетът залага увеличение от 2,5%. „Това говори, че гледаме консервативно на нещата и се опитваме да вкараме публичните финанси обратно в релсите”, каза депутатът. Той заяви, че през 2027 г. бюджетните разходи ще бъдат 39,6%, а през 2026 г. са били 43,5%.

Марков беше категоричен, че няма да се стигне до спиране на европейски средства. „Правителството е поело по траекторията за консолидиране на публичните финанси, заздравяване на фиска. В същото време за 2027-а успяваме да балансираме – да увеличим социалните разходи и да дадем нови възможности на бизнеса. Това, което правим, е спиране на „течовете”, реформа в публичната администрация, съкращаваме над 5000 щатни бройки”, обясни още депутатът.

Данък свръхпечалба

Народният представител коментира и предупреждението на ЕЦБ за рискове от предлагания данък свръхпечалба. Марков каза, че Нидералндия, Италия и Белгия също са въвеждали през годините такъв данък и препоръките от ЕЦБ са били същите.

Той беше категоричен, че няма причини таксите и комисионните на банките да бъдат увеличавани. Депутатът отбеляза, че около 40% от печалбите на банките се формират от такси и комисионни, а не от печалбите от кредитите. Марков каза, че въпросният данък свръхпечалба ще бъде еднократна мярка за попълване на фиска и няма да отпадне, въпреки предупреждението на ЕЦБ.

Данъчни промени

За данъчните закони Марков каза, че с тях се правят необходими корекции, които не са „пипани” от много години. Той отбеляза, че не е нормално в продължение на 20 години не е имало промяна на данъчните оценки.

Промените в Закона за хазарта

Промените в Законът за хазарта предвиждат пълната забрана на реклама на хазартни игри по билбордовете и в медиите. Според текста обаче имена на хазартни фирми могат да бъдат изписани по стадиони, терени, фланелки на спортисти. Здравков отговори на въпроса дали медиите могат да излъчват спортни състезания, на които има реклама на хазартна фирма. Народният представител заяви, че когато има странични банери, спортното предаване може да бъде излъчвано.

Той каза, че ще бъде разрешена рекламата по време на спортни, културни събития, така че хазартните оператори да могат да спонсорират такъв тип дейности.

Целия разговор гледайте във видеото.