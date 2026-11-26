Повече от 80 години едно от знамената на Илинденско-Преображенското въстание е смятано за изгубено. През голяма част от това време обаче безценната историческа реликва се намира на стената в хола на българка в Мюнхен. Днес, повече от век след сраженията, в които е участвало, знамето се завръща в родината благодарение на Мария Атанасова – внучка на четника, успял да го спаси.

Историческата находка е транспортирана до Държавна агенция „Архиви“ с дипломатическа поща, в специална опаковка и със съдействието на българското посолство в Германия. Съхранена през поколенията, реликвата носи следите не само от битките за освобождение, но и от трагичната съдба на едно българско семейство, преследвано от комунистическия режим.

Знамето е изработено от коприна, а върху него е извезана датата 20 юли 1903 г. - денят на избухването на въстанието в Македония по стар стил. Негов автор е Маслинка Грънчарова, учителка в костурското село Загоричани, чийто син е сред знаменосците на въстанието.

„Знамето е едно от осемте знамена от Илинденско-Преображенското въстание, които са известни до този момент на науката. Седем са налични – шест в България и едно във Форт Уейн, Съединените щати. Осмото знаме се води за изгубено“, обясни председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев.

Преди няколко месеца той получава информация, че възрастна българка, живееща в Германия, притежава бойно знаме и желае да го дари. Едва след като вижда негова снимка, историкът осъзнава мащаба на откритието. „Всъщност се оказа истинска архивна находка, защото от снимката видях, че става въпрос за това знаме, което е търсено повече от 80 години“, разказа Груев.

Следите от куршуми върху копринената тъкан свидетелстват за участието на знамето в сраженията през 1903 г. От унищожение го спасява четникът Петър Марков - дядо на Мария Атанасова. След въстанието семейството му се преселва от Битоля в София.

През следващите десетилетия знамето се появява публично поне два пъти - при пренасянето на тленните останки на Гоце Делчев в България, когато е положено върху неговия саркофаг, и през 1941 г. по време на тържествен водосвет.

След установяването на комунистическата власт през септември 1944 г. съдбата на семейството се променя драматично. Дядото и бащата на Мария, членове на ВМРО, са принудени да се укриват. Знамето също е скрито – на дъното на скрин, затрупано с чаршафи. „Дядо ми и баща ми са били арестувани и убити през 1946 година. Никакъв съд, никаква присъда. Ние така и не разбрахме какво се е случило с тях“, сподели Мария Атанасова.

Десетилетия по-късно, след демократичните промени в България, тя прави опити да установи обстоятелствата около смъртта им. Дори достъпът до досиетата им обаче не ѝ дава отговорите, които търси. След изчезването на двамата мъже Мария, сестра ѝ, майка ѝ и баба ѝ са изселени от София. Годините на преследване и ограничения оставят дълбок отпечатък върху живота на четирите жени.

Мария си спомня как произходът ѝ се превръща в пречка дори при опитите ѝ да започне работа. „Казваха ми, че за такива като мен в София няма място и да имам мярка, да не искам невъзможни неща“, разказа тя.

На 26-годишна възраст, малко след като сключва брак, Мария решава да напусне страната. Заедно със съпруга си организира официално пътуване до Унгария, но тайният им план предвижда тя да остане в Белград. Там получава чужд германски паспорт, осигурен със съдействието на нейни близки. „Аз напуснах Белград с германски паспорт, който ми бяха донесли. На едно русо момиче със сини очи, което беше доста опасно. Момчето, което дойде да ме вземе, беше донесло екип за ски, тъмни очила и ми каза да си мълча, защото аз не знаех и една дума немски“, спомня си българката.

След завръщането си в България съпругът ѝ декларира пред властите, че тя е избягала, и се развежда с нея. Впоследствие Мария успява да организира и неговото бягство в Германия. По-късно помага на сестра си да напусне страната чрез фиктивен брак с германски гражданин.

Именно сестра ѝ пренася зад граница най-ценната семейна реликва – знамето от Илинденско-Преображенското въстание. След дългите години, прекарани скрито в България, то е възстановено от професионален реставратор във Виена.

В продължение на десетилетия Мария пази знамето в дома си в Мюнхен. Решението да се раздели с него обаче се оказва едно от най-трудните в живота ѝ.

Първоначалното ѝ намерение било да върне реликвата в България едва след изграждането на паметник на жертвите на комунистическия режим, който да отдаде почит и на загиналите членове на нейното семейство. „В момента, в който реших да предам знамето, имах чувството, че съм предала и дядо ми, и баща ми, и вуйчо ми, и хилядите други жертви на този режим. Но тъй като времето ми вече на този свят минава, реших, че е по-добре все пак сега да го върна. Надявам се, че всички, имам предвид жертвите, ще имат разбиране за това, но ми тежи“, призна Мария Атанасова.

„Такива находки не се случват всяка година и дори не всяко десетилетие. Има особена емоция да се докоснеш до една такава действително историческа вещ. Вещ, която е попила толкова много история и мъка същевременно“, подчерта доц. Михаил Груев.

Предстои знамето да бъде изложено в сградата на Държавна агенция „Архиви“. Обмисля се впоследствие негов постоянен дом да стане Институтът за история на българската емиграция в Гоце Делчев заради връзката на реликвата с личността на революционера.

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