Лидерите на Европейския съюз се събират извънредно днес и утре в Брюксел, за да преговарят за общия бюджет през следващите седем години. За България от тези преговори зависи колко европейски пари ще има за регионите и земеделците.

Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза разговора за бюджета с финансирането на помощ за Украйна. Германия, която внася най-много в общия бюджет, иска да намали вноската си. В същото време Берлин настоява Европейският съюз да отделя повече за отбрана, за да могат европейските компании да се конкурират на световния пазар.



Френският президент Еманюел Макрон настоява за запазване на земеделските субсидии без съкращения и предупреди, че Франция ще прекрати участието си в преговорите след края на декември, ако дотогава не бъде постигната сделка.