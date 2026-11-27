Полицейски служители са временно отстранени от длъжност заради данни за тежко дисциплинарно нарушение във връзка със случай на полицейско насилие в Котел. Това съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Сливен комисар Иван Георгиев.

„Искам ясно да заявя - всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОДМВР - Сливен“, заяви комисар Георгиев.

По думите му още на 25 ноември, непосредствено след получаването на информация за случая, е разпоредена дисциплинарна проверка, а за случилото се е уведомена Районната прокуратура в Сливен.

Ден по-късно проверяващата комисия е докладвала за наличието на предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение, както и за риск служителите да възпрепятстват изясняването на обстоятелствата около случая. В резултат на констатациите директорът на ОДМВР - Сливен е издал заповед за незабавното им отстраняване от длъжност.

От ръководството на областната дирекция увериха, че няма да толерират нарушения на закона и професионалните етични норми от страна на служителите на реда. „Уверявам ви, че ръководството на Областната дирекция ще бъде и е безкомпромисно към всяко едно извършено нарушение от страна на полицейски служители. Не толерираме поведение, несъвместимо с етичните правила. Обещавам пълна публичност по въпроса и по резултатите от проверката след нейното приключване“, подчерта комисар Иван Георгиев.