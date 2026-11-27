Предложеният бюджет за 2027 г. прави стъпка към стабилизиране на публичните финанси, но остава въпросът дали предвидените мерки са достатъчни, за да предотвратят задълбочаването на икономическите проблеми. По-високата данъчна и осигурителна тежест, въвеждането на данък върху свръхпечалбата, инфлацията и възможностите за ограничаване на държавните разходи коментираха в студиото на „Здравей, България“ старши икономистът в Институт „Отворено общество“ Георги Ангелов, финансистът Никола Филипов и икономистът Стефан Антонов.

Според Филипов управляващите предприемат стъпки в правилната посока към фискална консолидация, но проблемът е в начина, по който възнамеряват да я постигнат. По негови изчисления ефектът от промените в осигурителните прагове ще бъде около 660 млн. евро. „Тези пари излизат от хората и от бизнеса и отиват в нереформирани системи. Това за мен е доста голям проблем“, подчерта финансистът. Той оспори и определението на управляващите, че предложеният бюджет е най-социалният, като предупреди за негативните последици от увеличаването на финансовата тежест върху гражданите и работодателите.

Георги Ангелов предупреди, че България е изправена пред най-сериозните бюджетни дисбаланси от времето на хиперинфлацията насам. По думите му дефицитът на касова основа през тази година се доближава до 6%, а притеснителни сигнали идват и от равнището на инфлацията и дефицита по текущата сметка. „Положително е, че спрямо тази лоша база има малка стъпка на подобрение – намаление на дефицита през следващата година. Въпросът е дали е достатъчно. Дали достатъчно бързо охлаждаме този балон, преди да гръмне. Защото ще ни гръмне в ръцете“, предупреди икономистът, посочвайки като негативни примери развитието на публичните финанси в Румъния и кризата в Гърция отпреди близо две десетилетия.

Стефан Антонов обаче обърна внимание на рисковете от прекалено рязкото ограничаване на държавните разходи. Според него през последните години българската икономика е станала силно зависима от публичните разходи, поради което агресивното свиване на бюджета може да предизвика рецесия. За разлика от кризата през 1997 г., страната все още не е достигнала подобни нива на задлъжнялост и разполага с възможност да стабилизира финансите си постепенно. „Лесно може да се постигне по-рязка консолидация, но ще бъде на цената на безработица, на цената на обедняване“, обясни той. Според него поставената цел за намаляване на дефицита в рамките на четиригодишен период позволява по-плавен преход, който да щади икономиката.

Сериозни резерви към въвеждането на данък върху свръхпечалбата изрази Никола Филипов. Според него подобна мярка може да има дългосрочни отрицателни последици за икономиката, а заложените очаквания за приходи от около 800 млн. евро трудно ще бъдат изпълнени. „Това да наказваш компании за това, че са ефективни, е икономически нонсенс“, заяви финансистът. По думите му бизнесът разполага с достатъчно механизми да се адаптира към новите данъчни условия, включително чрез намаляване на маржовете си. Той изрази надежда държавата да успее да събере поне половината от планираните приходи.

Георги Ангелов разгледа предложението и през призмата на инфлацията. „Правителството с данъка върху свръхпечалбата реално облага инфлацията. Вместо да намалим инфлацията и да се премахнат тези свръхпечалби, правителството ги облага и ги вкарва в бюджета. То яхва инфлацията, вместо да я бори“, коментира икономистът.

Той отправи критики и към Българската народна банка заради облекчаването на капиталовите изисквания към банките на фона на силния ръст на потребителското кредитиране. Според Ангелов така се създават условия за допълнително потребление и засилване на инфлационния натиск, докато правителството се опитва да ограничи бюджетния дефицит. „Не е правилно едната ръка да се опитва да затяга, а другата да разпуска“, заяви той. Икономистът предупреди, че ако банките се възползват прекомерно от облекченията, инфлацията може да се повиши с още няколко процентни пункта.

В отговор на предложенията на опозицията за допълнително ограничаване на бюджетните разходи с около 2 млрд. евро Стефан Антонов посочи, че подобни съкращения трудно могат да бъдат реализирани без обществено недоволство и протести. Според него оптимизацията на държавната администрация трябва да продължи и след приемането на бюджета, като бъдат анализирани функциите на отделните структури и възможностите за съкращаване на разходите. Той припомни и практиката през последните години дефицитът да бъде ограничаван чрез извънредни мерки с еднократен характер.

По отношение на санкцията от Европейската комисия Антонов направи паралел с гръцката дългова криза, предупреждавайки за последиците от представянето на бюджетния дефицит като по-нисък от действителния. Никола Филипов от своя страна подчерта, че отговорността за санкцията не следва да бъде приписвана единствено на настоящото управление, тъй като тя е резултат от натрупания през 2026 г. дефицит.

Целия разговор гледайте във видеото.