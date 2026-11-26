Този заем ще го плащат българските граждани, но въпросът е дали ще има механизъм, който да гарантира, че тези 20 милиарда няма да отидат за нехуманитарни цели. Това заяви бившият служебен премиер и бивш министър на отбраната Стефан Янев в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева". Той коментира решението на България да се присъедини към европейския заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро.

Според него правителството трябва да даде ясни гаранции за какво ще бъдат използвани средствата и кой ще следи за изпълнението на договорените условия. По думите му обаче решението на премиера Румен Радев да подкрепи участието на България в заема е въпрос, на който трябва да отговорят самият министър-председател и хората, подготвили позицията на правителството.

„В случая вървим към руслото на политиката, която сме виждали през последните поне 15 години. Политика, която аз наричам с едно изречение - България подкрепя позицията на Европейската комисия“, коментира бившият премиер.

По думите му получаващата страна, която е във война, би могла да пренасочва средства между различни бюджетни пера. Затова според него трябва да има яснота как ЕК и европейските институции ще следят дали парите се използват по предназначение.

Янев коментира и възможната връзка между промяната в позицията на правителството и последвалите предупреждения за свръхдефицит, глоба и спиране на европейски средства. Той не се ангажира с пряка причинно-следствена връзка, но отбеляза, че политическият дебат се отдалечава от проблемите на гражданите.

„Този разговор е отдалечен от основните теми, които безпокоят българските граждани. И като че ли темите на несъгласие с управляващите се увеличават, вместо да се намаляват“, заяви той.

Според Стефан Янев страната трябва да води по-задълбочен разговор за приоритетите си в следващата седемгодишна финансова рамка на Европейския съюз. „Ние нямаме разговор в българския парламент каква да бъде позицията на България по отношение на дългосрочния седемгодишен бюджет на Европейския съюз. Имаме ли интереси, които трябва да бъдат защитени в този бюджет?“, попита Янев.

Той посочи като особено важни бъдещето на кохезионната и селскостопанската политика. „Какво означава кохезия? Сближаване. Сближаване на икономическите условия на живота тук и там. Сближаване на способността на гражданите да купуват със своите пари, както гражданите в Западна Европа“, обясни той.

По думите му европейското финансиране само по себе си няма да реши икономическите проблеми на страната. Правителството трябва да създава условия, които насърчават инвестициите на българския бизнес.

„От години сме свикнали да слушаме една мантра за чуждестранните инвестиции. Има ги, няма ги. Но къде са българските инвестиции? Защо българският бизнес не инвестира в собствената си икономика, а инвестира в недвижими имоти?“, коментира Янев.

Той постави въпроса и дали в следващия европейски бюджет ще остане достатъчно финансиране за кохезионната политика на фона на предвидения специален фонд за Украйна.

Янев посочи още, че липсата на увеличение на заплатиета на МВР може да бъде обяснена с предишното повишаване на възнагражденията и необходимостта от балансиране на бюджетните разходи. „Когато говорим за армията, нека не говорим само за новите платформи – морски, летателни или сухопътни, и за новата техника, която ще се купува. Нека да говорим за хората. Хората са основният капитал на армията“, заяви бившият министър на отбраната.

Той уточни, че става дума за средствата за обучение, тренировки и усвояване на новата техника. Според него дори най-модерните оръжейни системи не могат да осигурят необходимите бойни способности без добре подготвени военнослужещи.

По повод въпроса дали България не инвестира в остаряващи военни системи за сметка на дронове и средства за противодействие на безпилотни апарати той заяви, че армията трябва да развива различни способности, без да отписва автоматично по-старите видове въоръжение.

„Трябва да гледаме всичко и да не бързаме да отписваме техника от миналото“, каза Янев.

Целия разговор гледайте във видеото.