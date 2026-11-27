Близо 628 млн. евро от националния бюджет са предвидени за Министерството на транспорта и съобщенията през 2027 г. Сред основните приоритети са модернизацията на транспортната инфраструктура, повишаването на безопасността, завършването на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS), както и подобряването на капацитета на страната за търсене и спасяване в Черно море. Това стана ясно по време на брифинг на ресорния министър Георги Пеев, който представи финансовата рамка на ведомството и планираните политики в отделните сектори.

„Бих характеризирал бюджета като консервативен, прагматичен, възможен в настоящата действителност и при рестрикциите, които имаме. Той е фокусиран върху завършването на определени проекти и инициативи и е практически реализируем“, заяви Пеев.

Министърът подчерта, че при изготвянето на финансовата рамка е заложено на реалистични цели, вместо на прекалено амбициозни намерения, за които няма необходимата предварителна подготовка. По думите му опитът от предходни години показва, че мащабното планиране невинаги води до успешно изпълнение на проектите. „Когато имаме много големи амбиции и нямаме добра подготовка, тогава резултатите не са много обнадеждаващи и просто имаме едно планиране, което не е завършено успешно“, посочи той.

Пеев обясни, че бюджетът на транспортното министерство е тясно обвързан с европейското финансиране, а успешното реализиране на инвестициите зависи от баланса между националните и европейските средства и ефективното им разходване. Спрямо 2026 г. е предвидено увеличение на разходите по почти всички направления. Минималните намаления по отделни пера, по думите му, се дължат на конкретни обстоятелства, а не на промяна в цялостните политики на ведомството.

Над 83 млн. евро за достъпен транспорт и подпомагане на превозвачите

Повече от 83 млн. евро са осигурени за компенсации и субсидии, чрез които държавата подпомага обществения транспорт и гарантира достъпа до транспортни услуги на уязвими групи от населението.

Средствата са предназначени за поддържане на нерентабилни автобусни линии, компенсиране на намаленията при пътуване с градския, междуградския и железопътния транспорт, както и за подпомагане на превозвачите, обслужващи населени места по междуградски маршрути.

Основната цел е да се гарантира транспортната свързаност на хората в отдалечените райони на страната, както и да се осигурят облекчени условия за пътуване на пенсионери, ученици и хора с намалена подвижност.

Безопасността - водещ приоритет в транспортния сектор

Георги Пеев беше категоричен, че независимо от вида транспорт и мащаба на планираните инвестиции, безопасността на гражданите трябва да остане основен критерий при вземането на решения.

„Ние казахме, че безопасността е най-важното нещо в транспортния сектор. Каквито проекти да правим, каквато и услуга да развиваме, тя трябва да е насочена към хората. Затова сме се фокусирали върху разпределянето на средствата по начин, по който да осигурим устойчивост и безопасност в отделните сектори на транспорта“, заяви министърът.

123 млн. евро за инвестиции в железопътния транспорт

При представянето на финансовата рамка Пеев посочи, че за капиталови разходи в железопътния сектор са заложени 123 млн. евро. Основните направления са подобряването на инфраструктурата, модернизацията на системите за сигнализация и осигуряването на по-безопасно управление на движението на влаковете.

Инвестициите ще бъдат съсредоточени приоритетно върху основните железопътни артерии в страната, като целта е да се повиши надеждността и безопасността на железопътните превози.

Шест бази за медицински хеликоптери през следващите три години

Сред ключовите приоритети във въздушния транспорт е цялостното изграждане и въвеждане в ефективна експлоатация на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS). Министърът съобщи, че вече са определени местоположенията на всички бази и е разработена програма за подготовка на необходимия летателен състав.

„В момента сме в етап, в който определихме ясно и категорично къде ще бъдат всички бази. Направихме ясен план, структура и програма за обучение на пилотите, защото ситуацията в момента е следната - да, имаме нужните хеликоптери, но когато няма нужните бази и персонала, който да оперира, тогава системата е неефективна“, обясни Пеев.

По думите му през следващите три години трябва да бъдат осигурени шест бази за медицинските хеликоптери, разполагащи с необходимия технически и оперативен персонал. Целта е системата да функционира пълноценно, а инвестициите в летателна техника да бъдат обезпечени с необходимата инфраструктура и подготвени екипи.

Над 16 млн. евро за нов кораб за търсене и спасяване в Черно море

На фона на поредицата от инциденти с кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море транспортното министерство предвижда сериозни инвестиции в подобряване на възможностите за провеждане на спасителни операции.

В бюджета са заложени над 16 млн. евро за закупуването на нов кораб за търсене и спасяване. Паралелно с това се разработва интегрирана система, която трябва да подобри координацията между институциите и да съкрати времето за реакция при извънредни ситуации. „Знаете за ситуациите с потъналите кораби в Черно море, в нашата изключителна икономическа зона. Затова сме се фокусирали върху по-ефективното търсене и спасяване във вода и не само, както и върху по-ефективните процедури и обмена на данни между различните институции, така че нашата система да става по-бърза, по-ефективна и по-безопасна“, заяви министърът.

Предвижда се новата система да обединява информация от различни източници, да я обработва по цифров път и да я предоставя своевременно на всички институции и екипи, ангажирани с конкретната спасителна операция. „Най-важното е, че работим върху интегрирана система за търсене и спасяване. Това е техническа система, която да може да обединява информация от различни източници, да я обработва ефективно и бързо, дигитално, след което да я разпространява в оперативен порядък до хората и институциите, които участват в операцията. Когато има такъв интегриран обмен на данни, действията са много по-ефективни и можем да реагираме много по-бързо“, подчерта Пеев.

Още 23 нови влака и 33 млн. за ремонт на подвижния състав на БДЖ

Министерството на транспорта и съобщенията планира поетапно обновяване на почти целия подвижен състав на БДЖ. Предвижда се доставката на още 23 нови влака с европейско финансиране по линия на Социалния план за климата. През 2027 г. се очаква да бъдат направени и допълнителни поръчки по вече съществуващи договори.

От министерството подчертаха, че модернизацията на железопътния транспорт трябва да върви успоредно с изграждането на ефективна инфраструктура, съвременни системи за сигнализация, комфортни гари и безопасни железопътни прелези.

В бюджета за 2027 г. са заложени и 33 млн. за капиталов трансфер към БДЖ, предназначени за основен ремонт на съществуващия подвижен състав. „Ние не можем веднага да обновим целия подвижен състав. Да, новите влакове са хубави, но има и стари такива. Когато дойде лятото, отново ще говорим за неработещите климатици, за старите вагони. Трябва да имаме адекватна поддръжка“, посочи транспортният министър.

Завършването на започнатите проекти ще бъде основен приоритет през 2027 г.

През следващата година усилията на ведомството ще бъдат насочени предимно към ускоряване на работата по вече започнатите инфраструктурни обекти. Успоредно с това ще се подготвят стратегическите проекти, с които България ще кандидатства за европейско финансиране през следващия програмен период – от 2028 до 2034 г.

Програмата ще обхване развитието на международните транспортни коридори, продължаващото обновяване на железопътния подвижен състав, както и инвестиции в морския и пътния транспорт.„Какъвто и национален бюджет да бъде разработен, няма да бъде достатъчен, ако не получим съответното европейско финансиране“, подчерта министърът.

Нова железопътна връзка с Турция и увеличаване на транзитния капацитет на България

Сред стратегическите проекти на ведомството е изграждането на нова железопътна връзка по направлението Ямбол - Елхово - Лесово - границата с Турция. Проектът е свързан с намеренията на държави от Близкия изток да развият алтернативен транспортен коридор, който да намали зависимостта им от Ормузкия проток.

Предвижда се изграждането на железопътна, енергийна и комуникационна инфраструктура през Йордания, Сирия и Турция, като България има възможност да се превърне в естествено продължение на този маршрут към Европа. За целта се работи и по удвояването на железопътната линия между Пловдив и Свиленград. Според транспортното министерство обаче увеличеният капацитет на това направление няма да бъде достатъчен, поради което се подготвя и новата връзка през Ямбол и Елхово.

Продължава и проектирането на железопътната връзка със сръбската граница, която трябва да осигури необходимия капацитет по една от основните транспортни артерии, пресичащи България по диагонал.

Прекратени са процедури за над 350 млн. евро

При подготовката на бюджета транспортното министерство е извършило цялостен преглед на проектите в железопътния сектор. Установени са инициативи, започнати без необходимото финансиране, както и такива, които не отговарят на критериите за свързаност, устойчивост и безопасност.

В резултат са прекратени процедури на обща стойност над 350 млн. евро. „Имаше такива, които бяха направени просто за да ги има тези проекти и да бъдат усвоени определени средства. За да бъдем прагматични, да се фокусираме върху краен брой проекти и да се опитаме да ги завършим един по един, прекратихме процедури за над 350 млн. евро“, заяви министърът.

Сред прекратените проекти е железопътен обект по направлението Видин - Срацимир, за който са били предвидени близо 300 млн. евро. По думите на министъра аналогичен проект от румънска страна е на двойно по-ниска цена. Освен липсата на осигурено финансиране съмнения са породили и заложените технически спецификации.

Прекратени или върнати за преработка са и други процедури, свързани с поддръжката на железопътната инфраструктура, видеонаблюдението на гари и проектирането на обекти, които според ведомството не отговарят на съвременните стандарти.

Основният капиталов трансфер от 123 млн. ще бъде насочен към продължаващи инфраструктурни обекти, повечето от които се изпълняват с европейско финансиране и изискват национално съфинансиране.

На 4 декември България и Северна Македония ще подпишат споразумение за общ железопътен тунел

Развитието на транспортен коридор №8 отново е сред водещите приоритети на Националната компания „Железопътна инфраструктура“. На 4 декември транспортните министри на България и Северна Македония ще подпишат официално споразумение за изграждането на трансграничното тунелно съоръжение между двете държави. България ще бъде водещата страна при реализацията на проекта.

Документът вече е получил одобрение от парламента на Северна Македония, както и от българския Министерски съвет. След официалното му подписване той ще бъде внесен за ратификация в Народното събрание. На 8 април 2027 г. предстои и среща на върха, посветена на транспортната свързаност, под егидата на българския премиер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се участие на лидери от Азия и Близкия изток, като основен акцент ще бъде развитието на транспортните връзки между региона и Европа, включително потенциалът на т.нар. Среден коридор.

План за оздравяване на „Български пощи“ до края на годината

В бюджета са предвидени средства и за компенсиране на транспортни услуги, включително обслужването на нерентабилни автобусни линии. Министерството работи и с новото ръководство на „Български пощи“ по план за финансово оздравяване на дружеството, който трябва да бъде одобрен до края на 2026 г. Той ще включва краткосрочни и средносрочни мерки и е част от ангажиментите пред Европейската комисия.

По думите на министъра за държавното дружество е осигурено значително увеличение на финансовите средства, включително допълнително финансиране след проведени преговори с Брюксел.

Оптимизация на администрацията и държавните предприятия

През 2027 г. предстои оптимизация на персонала и разходите в структурите на Министерството на транспорта. Намерението е да бъдат премахнати дублиращите се функции и ресурсите да бъдат пренасочени към звената, в които има недостиг на служители, особено при дейности, свързани с безопасността и ефективността на транспортните услуги. „Безцелното и безконтролно намаляване на разходи или съкращаване на определени бройки, просто за да се покаже, че нещо се прави, смятам, че не е целесъобразно. Всичко, което се прави, трябва да почива на определени анализи“, подчерта министърът.

В самата администрация на ведомството вече са съкратени над 10 служители. Предвижда се премахването и на трайно незаети щатни бройки в подчинените предприятия.