Продължава серията от протести на служители в държавната администрация, организирани от Конфедерацията на труда „Подкрепа“ с искане за увеличение на възнагражденията. Днес от 10:00 до 11:00 ч. работа ще преустановят служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Сред основните искания на протестиращите е увеличение на месечните заплати с фиксирана сума от 350 евро. Според тях мярката трябва да компенсира натрупаната инфлация.

Работещите настояват и за възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“.