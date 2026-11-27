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Продължава серията от протести на служители в държавната администрация, организирани от Конфедерацията на труда „Подкрепа“ с искане за увеличение на възнагражденията. Днес от 10:00 до 11:00 ч. работа ще преустановят служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Сред основните искания на протестиращите е увеличение на месечните заплати с фиксирана сума от 350 евро. Според тях мярката трябва да компенсира натрупаната инфлация.
Работещите настояват и за възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“.
Редактор: Ралица Атанасова