Взаимодействието между „Прогресивна България“ и ПП-ДБ при избора на членове на Висшия съдебен съвет не е нова сглобка, а по-скоро тематична коалиция. Това заяви журналистът Александър Симов в ефира на „Челюсти“ по NOVA NEWS.

Според него парламентарното мнозинство на управляващите не е достатъчно за избора на членове на ВСС, което налага търсенето на подкрепа от други политически формации.

„Обикновеното парламентарно мнозинство не стига за избора на членовете на ВСС. Законодателят е предвидил 160 гласа и тук трябва да има някакво парламентарно взаимодействие, за да се получи консенсус около тези фигури. Заради това не мога да заклеймя това, което стана, като сглобка“, посочи той.

Симов изрази мнение, че в настоящата ситуация главният прокурор трябва да бъде политическа фигура, тъй като осъществяването на съдебната реформа изисква политическа воля. Същевременно той подчерта необходимостта от създаването на ефективни механизми за контрол и отчетност.

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