Одитите на Сметната палата показват отдавна известни проблеми в управлението на културните институции, а стабилизирането на системата и реформите трябва да вървят паралелно с диалог с хората в нея. Това заяви Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в парламента, в предаването „Пресечна точка“. По думите му опитите за овладяване на натрупаните проблеми в Министерството на културата вече са започнали.

„Този одит ни дава представа за състоянието, в което заварваме сектора, за да сме наясно и какво трябва да се свърши нататък“, коментира Кутев. Той посочи, че част от ръководството на министерството се опитва да предприеме мерки още от първия ден.

Според него реформите не трябва да се налагат без участието на работещите в сектора. „Моят личен принцип е, че стабилизирането на системата и реформите в културата трябва да стават заедно с хората, които участват в нея“, допълни Кутев. Затова първата стъпка е диалог, на основата на който да се търсят решения.

Кутев коментира и бюджета за култура, който тази година е увеличен с 14,1% спрямо миналата. Той смята, че увеличението е реално, тъй като надхвърля инфлацията. Според него обаче проблем остава прогнозата за намаляващ дял на средствата за култура спрямо брутния вътрешен продукт през следващите години.

„Ще направя всичко възможно и мисля, че ще успеем да не се случи“, заяви той по отношение на тенденцията.

Сериозни проблеми Кутев вижда в сценичните изкуства, където според него продължават да се натрупват задължения въпреки допълнителното финансиране. „Те не просто гълтат много пари, те гълтат колкото им сипеш и винаги остават на задължение“, коментира той.

По думите му през годините са отпускани значителни средства, за да се покриват дефицитите, но това не е довело до трайно решение. Кутев посочи, че именно затова е важно да се обсъдят проблемите с представителите на театрите.

На 15 декември в Комисията по култура и медии ще се проведе среща с представители на театрите. Инициативата е на заместник-председателя на комисията Йорданка Фандъкова. Подобна среща вече е проведена и с представители на читалищата, на която са участвали около 40-50 души. Целта е да се търсят решения за системните проблеми в културата чрез разговор с организациите и хората, които работят в сектора.

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