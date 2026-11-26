Задържан е пети младеж по случая с блудството с 15-годишно момиче. Към момента три момчета, на възраст 14,15 и 16 години, остават за постоянно в ареста. Четвъртият задържан е на 19 години и му е повдигнато обвинение, но се изяснява конкретното му участие в случилото се.

Петият задържан е разследван за участие в друго посегателство над второ момиче от същата компания. Това каза говорителят на Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов. Момичето е на 16 години и също е присъствало на партито. Случката се разиграва в началото на месец септември през нощта на оживена спирка на градския транспорт, но никой от свидетелите не се е намесил. Непълнолетната е карана да извършва действия против волята си. Общуването на младежите продължава до нощта на хелоуин партито, като до сега не е подаден сигнал за посегателството.

"Полагаме огромни усилия клиповете да бъдат свалени, но проблемът е почти нерешим, тъй като все още се разпространяват. Невъзможно е да устанвим хората, които разполагат с видеата и ги разпространяват. Подадена е заповед за действия", разясни още говорителят на СРП.

На 20 ноември стана ясно, че полицията е започнала разследване след появата на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче. Кадрите са от нощта след Хелоуин, когато група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамента на едно от момчетата след дискотека. Според разследването там младежите продължили да пият, а впоследствие трима от тях извършили блудствени действия с момичето, което било в безпомощно състояние. Част от действията са заснети, а видеата - разпространени в интернет от самите обвиняеми.

Двамата пълнолетни имат чисто криминално минало, но единият от тях е с леки криминални проявления. Предстои в петък да се внесе искане в СРП за мерки за неотклонение.