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В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” са пиар експертът Ива Екимова, икономистът Аркади Шарков и журналистът Божидар Русев. Първата тема, която обсъдиха, бе оценката на гражданите за властта. Дейността на правителството получава подкрепата на 35% от гражданите, а отрицателните оценки достигат 53%. Това показва последното проучване на тренд по поръчка на в. "24 часа" .
След това гостите коментираха заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Габриела Павлова