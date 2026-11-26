В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” са пиар експертът Ива Екимова, икономистът Аркади Шарков и журналистът Божидар Русев. Първата тема, която обсъдиха, бе оценката на гражданите за властта. Дейността на правителството получава подкрепата на 35% от гражданите, а отрицателните оценки достигат 53%. Това показва последното проучване на тренд по поръчка на в. "24 часа" .

След това гостите коментираха заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Цялото предаване гледайте във видеото.