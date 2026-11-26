Времето за протести беше преди приемането на Бюджета, тогава можеше да се окаже въздействие върху решенията. Сега вече шансовете са изключително малки. Въпреки това наши структури участват в протестите на „Подкрепа”. През последните два месеца стана ясно, че има напрежение и хората се притесняват за доходите си. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Твоят ден”.

Когато говорим за процедурата по прекомерен дефицит, трябва да имаме следното – тя започна заради бюджета за 2025 година, а заплахата за санкция е заради бюджета за 2026 година, който беше гласуван с 5,7% бюджетен дефицит. Това каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Той напомни, че бюджетът за тази година е бил приет през август, при вече реализирани приходи и разходи за половин година – т.е. не е имало много фискално пространство, от което да бъде намален дефицитът.

Санкцията най-вероятно ще ни се размине заради бюджета за 2027 година, смята експертът.

Той отбеляза каква е траекторията на бюджетния дефицит - превишаваме 3% през 2025 година, през 2026-а достигаме до 5,7%, през 2027 г. прогнозираме 4,2%, което означава 4,2% на начислена основа. Като извадим разходите за отбрана – 3,6%. „Пак сме над 3%, но важна е траекторията, т.е. има обръщане на движението”, смята още Иванов.

„Европейската комисия действа доста лицемерно. Тя заплашва България и Унгария със санкция за прекомерен дефицит, при положение че още 10 държави са в процедура”, каза още експертът. Той смята, че целта е назидание и дисциплиниращ ефект за другите страни. И отбеляза, че Франция в продължение на 51 години е на бюджетен дефицит. Тя обаче не е заплашена със санкции.

Димитров също смята, че има неравноспоставеност от страна на ЕК спрямо България.

Целия разговор гледайте във видеото.