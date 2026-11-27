Мъж е бил открит мъртъв рано тази сутрин на столичния булевард „Шипченски проход“. От СДВР потвърдиха за NOVA, че става въпрос за убийство, като извършителят се издирва.

Разследващите работят по версията за престъпление от битов характер. На този етап няма данни убийството да е показно. Сигналът за случилото се е поличен в в 06:00 ч. тази сутрин. Загиналият е на 48 години.

Тялото на мъжа е намерено в непосредствена близост до Първо районно управление на полицията и голям търговски център. По данни на БТА по него са установени прободни рани, за които се предполага, че са нанесени с нож. Пристигналите на място медици от Спешна помощ единствено са констатирали смъртта на мъжа.

Столичните криминалисти работят по изясняване на обстоятелствата около престъплението и установяване на извършителя.