Сигнал за случая е получен на 17 ноември в Първо РУ. Инспектори от Детска педагогическа стая са получили информация по оперативен път, след като са им предоставени част от видеоклипове, изтекли в публичното пространство. Това заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, който предостави допълнителна информация за блудствените действия срещу момиче в София, задържани за които са непълнолетни.

„Предвид съдържанието на видеоматериалите, незабавно разпоредих проверка. Образуваната преписка беше докладвана в Столичната дирекция на вътрешните работи, вследствие на което беше образувано досъдебно производство“, посочи той.

По думите му още в рамките на първите 24 часа след образуването на досъдебното производство служителите на СДВР са извършили интензивни процесуално-следствени действия. „Разпитани бяха 7 свидетели, включително и пострадалото момиче. Изготвена беше видеотехническа експертиза. Предвид това, че и пострадалата, и заподозрените са непълнолетни, материалите бяха докладвани на СРП, където производството беше преобразувано в следствено дело“, подчерта Пелтеков.

След докладването на материалите служители на СДВР са задържали четири лица - трима непълнолетни и един пълнолетен. „Тримата непълнолетни са привлечени като обвиняеми и към настоящия момент изтърпяват наложените им мерки за неотклонение „задържане под стража“. По отношение на пълнолетния задържан действията се извършват от следователя, на когото е възложено разследването“, уточни директорът на СДВР.

И допълни: „Установихме и иззехме газовия пистолет, който се вижда във видеозаписите, разпространени в публичното пространство. Установихме и мобилния телефон на един от извършителите, който след това е бил заложен в заложна къща".

Главния комисар потвърди, че в жилището по време на посегателството са присъствали още лица.„След посещение в детска дискотека в апартамента са отишли общо четири момичета и девет момчета. Едното от момичетата е дъщеря на собственичката на жилището“, обясни той.

По повод информация за евентуална трета пострадала директорът на СДВР посочи, че всички данни се проверяват в хода на разследването. По думите му в хода на работата със свидетели, предоставили информация по случая, са установени и други факти, които са предмет на проверка.„Установихме още случаи на посегателства, като изключваме случая със стрелбата с газов пистолет. По него извършителят е установен, задържан и материалите са докладвани на следствието. Другият случай е от 21 септември - за посегателкство над друго момиче“, заяви Пелтеков.

В отговор на въпрос защо са задържани четирима души, въпреки че на разпространените видеоклипове се виждат и други лица, главният комисар обясни, че към момента са предприети действия спрямо лицата, за които има достатъчно доказателства.

По повод публикации за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните, главен комисар Пелтеков заяви, че до момента такава информация не е потвърдена. Директорът на СДВР съобщи още, че е разпоредена вътрешна проверка относно действията на полицейските служители, посетили адреса в нощта на инцидента след сигнал за нарушаване на нощната тишина. „Проверката трябва да установи дали служителите са изпълнили изцяло служебните си задължения или са допуснали пропуски. Няма да толерирам неглижиране или формално изпълнение на служебните задължения от който и да е служител на СДВР“, подчерта Пелтеков.

По негови думи към момента не са установени данни за упражнено насилие или заплахи спрямо свидетели или обвиняеми във връзка с дадените от тях показания.

Главен инспектор Стефан Попов, който е началник сектор "Деткса престъпност и криминален контингент" в СДВР обясни от своя страна, че от задържаните лица - един от тях има криминална регистрация. "По отношение на него още през август е било направено предложение за настаняване във възпитателно училище-интернат, но производството не е приключило. Другите двама непълнолетни нямат криминални прояви", заяви той.

От събраните до момента данни е установено, че участниците във видеоклиповет са употребили значително количество алкохол. "Към момента не разполагаме с доказателства за употреба на наркотични вещества или за поставяне на такива в напитките", заяви Пелтеков.

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