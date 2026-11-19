Гръцко семейство е продало новороденото си дете в Гърция, за да си купи автомобил втора употреба, съобщава БНР.

Полицията е арестувала четирима души - гръцкото семейство, което си е продало детето за 3500 евро, и семейството, което незаконно го е купило. Полицията в град Пиргос съобщи, че бебето е било на три дни. С получените пари е закупена кола, установиха разследващите.

Детето е родено в болницата в град Патра и е продадено в град Аспропиргос.

Случаят е разкрит, когато приемните родители се опитали да впишат официално детето с фалшиви документи.

Биологичният баща е бил арестуван два пъти за кражби и е успял да избяга от полицейското управление в област Илия.

Детето е настанено в болница и след това за него ще поемат грижи социалните служби.

На четиримата задържани е повдигнато обвинение.