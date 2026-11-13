Прокуратурата съобщи за втори обвинен във връзка с убийството на Илиян Филипов. 42-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров.

„Обикновено в такива планирани убийства много рядко физическият извършител е сам, винаги има някой помагач, който го осигурява логистично”, коментира журналистът от „24 часа” Кирил Борисов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Мотивите на извършителя обаче едва ли се променят, смята той.

Според журналиста Захари Белчев от „Телеграф” най-вероятно разследващите от самото начало са имали данни за помагача. „Той е бил под наблюдение, докато са се събирали доказателства. След като са успели да съберат годни доказателства, са го задържали. Предполагам на мярката ще се разберат повече подробности”, коментира Белчев.

И двамата задържани засега не дават обяснение и разследващите само могат да предполагат какви са мотивите за убийството, обясни Кирил Борисов. „Официалната версия е неуредени финансови взаимоотношения, свързани с черно тото”, каза Борисов. Според него разследващите трябва да проверят и за пране на пари.

„Атанас Дечев, който е сочен за помагач, е представител на една доста голяма групировка, занимаваща се преди години с наркоразпространение – „Монопола“. Съответно доколко се познава със сочения за извършител Мегеров и доколко със самата жертва и каква им е връзката, аз не мога да кажа, но със сигурност, поне според мен, тримата са се познавали. Дали мотивите са финансови, свързани с черно тото, което е по-логично, или има и наркотици предвид транспортния бизнес на жертвата – това е работа на разследващите”, коментира Белчев.

Целия разговор гледайте във видеото.