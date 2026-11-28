Софийска градска прокуратура повдигна обвинения на 21-годишния мъж, който задържан в петък вечерта за убийството на баща му.

27 ноември около 5:30 ч. на ул. „Маестро Михаил Милков“ в София той умишлено е умъртвил баща си, нанасяйки му удари с нож, посочват от пресцентъра на държавното обвинение. 21-годишният е пробол с острие с обща дължина от 345 мм в областта на лявата гръдна половина баща си като така е разрязал вътрешната гръдна артерия. Непосредствена причина за смъртта е масивен кръвоизлив.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои на 30 ноември СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 21-годишният задържан.