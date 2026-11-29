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Как се събират десетилетия музикална история между кориците на една книга? Отговорът е в „Нашият плейлист” – съвместен проект на карикатуриста Чавдар Николов и журналиста, радио и телевизионен водещ Васил Върбанов. Двамата гостуваха в предаването „На фокус”, където разказаха за идеята, избора на музикантите и удоволствието от работата по изданието.
Книгата съдържа 54 истории за личности от музикалния свят. Броят е свързан с възрастта на двамата автори. „Защото сме на 54 години и затова избрахме 54 истории. Като поостареем, ще знаем повече”, каза Николов.
За текстовете Чавдар кани Васил Върбанов, който притежава впечатляващи познания за музикалната история, групите и легендарните изпълнители. „Ние с Чавдар не се познаваме много добре, но всъщност си допаднахме много. Двамата сме завършили Френската гимназия. Всъщност това лято, вместо да стоя, както обикновено, Чавдар ме натовари с тази изключително приятна задача”, разказа Върбанов.
По думите му подборът на музикантите не е затворен стилово. „Разбира се, най-големият проблем е кого да не включиш. Това беше много болезнено”, сподели Върбанов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Ивайла Маринова