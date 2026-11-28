Снимка: Стопкадър
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Започна състезанието между градовете за най-красива украса и най-голяма елха.
Дядо Коледа запали светлините на 30-метрово живо дърво в Димитровград. А дъждът не успя да попречи на празника на централния площад.
Редактор: Ивайла Маринова