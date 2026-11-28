В четвъртък фенове на „Левски” бяха нападнати на стадион „Велодром” в Марсилия преди началото на срещата с „Олимпик”. 11 български фенове пострадаха. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS темата коментираха синът на бившия собственик на „Левски” Тодор Батков – младши и спортният журналист на NOVA Димитър Танев.

Батков-младши отправи сериозни обвинения към френската полиция и организацията на охраната на стадиона. „Абсолютно умишлено френската полиция допусна това, което се разигра на стадиона. Това беше една организирана терористична атака, която целеше да убие български граждани”, заяви той.

По думите му проверките преди мача са били извършвани, но не и достатъчно ефективно. Той разказа, че българските фенове са били щателно проверявани, докато нападателите са успели да внесат хладни оръжия на стадиона. „В един момент просто като по команда гръмна една бомбичка и се видя как от техния сектор панически започнаха да тичат момчета към тунелите. След около 30-40 секунди вече се бяха озовали в нашия сектор А – ВИП. Имало е тунел, който свързва всички сектори, и така разбрахме, че някой е забравил да заключи вратата”, разказа Батков-младши.

Той посочи, че сред нападнатите е имало обикновени привърженици и семейства на футболисти. „Бяха нападнати абсолютно нормални граждани, включително членове на семейства на футболисти. С нас имаше и деца”, допълни синът на бившия собственик на „Левски”

Батков разказа и за действията на полицията след началото на нападението. „Полицаите ни пръскаха със сълзотворен газ. Те се появиха около 10 минути след началото на проблема. Голяма част от хулиганите вече се бяха върнали обратно самостоятелно в техния сектор. Когато ние търсехме съдействие и медицинска помощ, започнаха със сълзотворния газ и избутванията”, заяви той.

Спортният журналист на NOVA Димитър Танев също коментира забавената реакция на органите на реда, въпреки че срещата е била определена като високорискова. „За мен най-големият въпрос е закъснялата реакция на полицията, при положение че местната префектура категоризира мача като рисков”, коментира Танев.

Той обясни, че френските власти са определили срещата като рискова заради противоположните политически възгледи на двете агитки – привържениците на „Левски” и конкретна ултрас групировка на „Олимпик” Марсилия. „Домакинът отговаря за сигурността посредством стюардите. Ако бъде счетено, че те не могат да се справят с опасността, се дава сигнал на полицията, която веднага влиза. Дори във Франция има недоумение защо е имало такова забавяне на влизането на полицията и подаването на сигнала”, посочи Танев.

Целия разговор гледайте във видеото.

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