Писателят Георги Господинов определи времето, в което живеем, като „мрачно и тревожно“ и предупреди за опасността от нарастващата агресия, омраза и обезчовечаване в обществото. В „На фокус“ той говори за силата на думите, липсата на съчувствие и необходимостта да съхраним човечността си.

„По-силно от агресията е именно това обезчовечаване“, смята Господинов. Според него опасният механизъм започва с разделянето на хората, продължава с обидите и обезличаването им и може да доведе до реално насилие. „Ако насъскваш другия, ти ставаш част от престъплението“, предупреждава писателят.

Той обърна внимание и на злоупотребата с езика, лъжите и клеветите, които постепенно променят обществените нагласи. „Думите не са само за да ги четем и да си говорим в интервюта. Думите предизвикват действия“, подчерта писателят. Особено тревожен за него е светът, в който ще растат децата ни.

Въпреки мрачната си оценка за настоящето писателят намира надежда в срещите с читателите. Според него те създават малки общности и дават усещане за принадлежност, от което хората имат все по-голяма нужда. „Колкото по-мрачни са времената, толкова повече хората искат да се събират“, споделя той.

Господинов призовава да не позволяваме омразата да определя поведението ни. „Много по-cool е да удържиш себе си и да не станеш като тези, които мразиш“, казва писателят.

Той разказва и за успеха на спектакъла по романа му „Физика на тъгата“, който събира публика в препълнени зали и провокира зрителите да се върнат към собствените си спомени и преживявания.

Целия разговор гледайте във видеото.