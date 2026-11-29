В предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS Ви отвеждаме на разходка в Кюстендил – един от най-древните градове в България. Познат със своите минерални извори, богато културно наследство и красиви природни пейзажи, градът има и още едно лице – на място със силен спортен дух и традиции.

Инвестициите в спортната инфраструктура създават нови възможности както за професионалните състезатели, така и за всички, които избират активния начин на живот.

Един от символите на спортен Кюстендил е стадион „Осогово”. С обновената си лекоатлетическа писта и подобрените условия за подготовка той се превръща във важен център за развитието на леката атлетика. „Стадионът няма аналог, като съчетаем иглолистната гора в момента. Всичко е тук невероятно. За чистия въздух и за възстановяването на децата и на състезателите по същия начин. Тук е едно приказно местенце, за което много се радвам, че светът ще научи”, заяви треньорът по лека атлетика Цветелина Кирилова.

Амбициите за бъдещето са още по-големи. По думите ѝ през следващата година се планира провеждането на международен турнир по лека атлетика. „Ще организираме нещо грандиозно, мащабно. Може би от 20-30 години не е имало нещо подобно в България и точно това ще бъде центърът”, допълни Кирилова.

За нея стадион „Осогово” е много повече от модерна спортна база. Това е място, свързано с личната ѝ история. Тук преминават детските ѝ години, тук треньорът прави първите си стъпки в леката атлетика и започва пътят ѝ като състезател.

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