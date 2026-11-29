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Закъснения на полетите на летище „Васил Левски” заради тежките зимни условия
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Защо деца раждат деца
За шеста поредна година село Чавдар се превръща в „Коледното село на България“. Инициативата е започнала преди повече от шест години. Първоначално създадено с четири къщички, днес събитието привлича десетки хиляди посетители.
Празничната програма включва музикални концерти, театрални постановки, стендъп комедия и детски работилници.