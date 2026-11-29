За шеста поредна година село Чавдар се превръща в „Коледното село на България“. Инициативата е започнала преди повече от шест години. Първоначално създадено с четири къщички, днес събитието привлича десетки хиляди посетители.

Празничната програма включва музикални концерти, театрални постановки, стендъп комедия и детски работилници.