По разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов военнотранспортен самолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София - Марсилия - София. Машината ще транспортира български граждани, пострадали по време на футболния мач между отборите на „Олимпик Марсилия” и „Левски София”, съобщават от от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Самолетът излетя от летище „Васил Левски - София“ с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия.

Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.