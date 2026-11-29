В страната наблюдаваме класическа зимна обстановка. Средиземноморски циклон и нахлуващ от север студен въздух станаха причина за интензивен многочасов снеговалеж почти в цяла България. В първите часове на неделя от филиала на НИМХ в Плевен измериха снежна покривка 35 см във Враца, 26 см в Ловеч, 24 см във Велико Търново, 22 см в Монтана, 20 см в Кнежа, 15 см в Плевен и 6 см във Видин.

През деня ще остане облачно и студено с температура в топлите часове между 0 и минус 5 градуса, положителни температури ще има само по Черноморието. Тенденцията е от север на юг снеговалежите да намаляват и да спират. Най-късно това ще се случи в Южните Родопи и Странджа.

По пътищата в цялата страна ще има усложнения в трафика и временно затваряне на пътища за почистване. По планинските проходи вятърът ще създава условия за преспи и навявания. Възможно е цялостно или частично ограничаване на движението. Снегът е тежък и мокър, което ще е причина за прекъсване на електроподаването.

Вятърът е особено силен в областите край морето. Въпреки че кулминацията на поривите беше през нощта, в тези части на страната ще остане особено ветровито поне още няколко дни. Вълнението на морето е с опасни за трафика параметри. Не са изключени щети по сгради, постройки или инфраструктура, близо до водата.

Предстоящата седмица ще е мразовита, но с оскъдни валежи. От понеделник нататък дните ще са с понижена видимост преди обяд и локални разкъсвания на облачността след това. Сутрешните температури ще падат до минус 10 – минус 15 градуса, а денем ще се задържат под нулата.