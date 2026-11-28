Албанската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи в Тирана, след като маскирани демонстранти срещу правителството атакуваха държавни сгради, подпалиха поне една от тях и влязоха в сблъсъци с полицаите. Страната е обхваната от протести от няколко месеца, които често прерастват в ожесточени сблъсъци между полицията и демонстрантите. Недоволството започна през май с мирни демонстрации срещу проект за изграждане на луксозен хотел в крайбрежен природен резерват, свързан със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Проектът засили гнева заради предполагаема корупция, а през октомври протестите се разшириха и обхванаха недоволството от лошото здравеопазване и липсата на перспективи пред младите хора. Демонстрантите настояват за оставката на социалистическия премиер Еди Рама, а напрежението и насилието ескалират.

Хиляди хора се събраха в центъра на Тирана в събота, след като студенти и опозиционни партии поотделно призоваха за национален протест. Митингът съвпадна с уикенда около Деня на независимостта, който обикновено е повод за празненства.

Полицията и протестиращите влязоха в ожесточени сблъсъци, продължили няколко часа. Демонстрантите замеряха правителствени сгради с камъни, димки, фойерверки и коктейли „Молотов“, а полицията използва срещу тях сълзотворен газ, лютив спрей и водни оръдия. Видеозаписи показаха как вътрешността на сградата на Министерството на околната среда е обхваната от пламъци.

По-рано репортери на АФП са видели маскирани протестиращи да чупят прозорците на Министерството на транспорта и на централната банка, както и да се опитват да разбият вратата на Министерството на вътрешните работи. Полицай е стрелял с гумени куршуми по цивилни. Министерството на здравеопазването съобщи в ранните вечерни часове, че 35 души са пострадали. Сред тях има полицаи и журналисти.

В края на октомври правителството прие законодателни промени, предвиждащи глоби до 500 000 леки (около 6100 долара) за насилие, грабежи или прикриване на самоличността по време на протести. Новите разпоредби дадоха на полицията правомощия временно да ограничава събиранията в близост до държавни институции и да налага санкции за онлайн подбуждане към насилие. Оттогава протестите привличат по-малобройни групи.

Европейският съюз, към който балканската страна се стреми да се присъедини, призова за разследване на случаите на прекомерна употреба на сила от страна на полицията и отправи апел „всички страни да намалят напрежението“.