Испания се изправя пред предсрочни парламентарни избори. Вотът е сериозно изпитание за премиера Педро Санчес. Основният въпрос е дали той ще успее да спечели доверието на избирателите и да остане на власт, или победата ще отиде при Народната партия на Алберто Нунес Фейхо.

Евентуалното оттегляне на Санчес от властта би означавало загуба на едно от последните големи леви управления в Европа и би могло да промени политическия баланс на континента. Предстоящите избори в държави като Франция, Италия и Полша също могат да променят политическата картина в Европейския съюз.

Педро Санчес е убеден, че ще успее да състави правителство и да остане премиер. Социологическите проучвания обаче дават преднина на Народната партия, победител и на предишните избори през 2023 г. Тогава Фейхо не успя да събере необходимата подкрепа за кабинет. Оттогава позициите на крайнодясната партия „Вокс” значително се засилиха и може да се окаже решаваща за политическото уравнение.

Според прогнозите Народната партия би могла да състави коалиция с „Вокс” и така двете формации да си осигурят парламентарно мнозинство. Те вече си сътрудничат на регионално ниво, но евентуално управление заедно на национално равнище би имало историческо значение.

За първи път след края на диктатурата на Франко през 1975 г. крайнодясна формация може да стане част от националното управление в Испания.

Поредицата от кризи разклати позициите на Санчес

Дълго време Педро Санчес беше възприеман като политик, който успява да излезе от всяка трудна ситуация. Този образ обаче започна да се пропуква след поредица от кризи.

Сред сериозните изпитания за правителството беше миграционната криза в испанския анклав Сеута, когато около 72 хиляди мигранти навлязоха на територията му. След това общественото недоволство се засили и заради случая с 84-годишна жена, принудително изведена от жилището, в което е живяла в продължение на 70 години. Случаят предизвика протести.

Последвалата тежка влакова катастрофа с десетки жертви донесе нови проблеми за правителството и постави допълнителни въпроси за управлението на страната.