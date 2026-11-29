Предстоящата седмица ще е мразовита. Сутрешните температури от понеделник до сряда ще падат до минус 10 – минус 15 градуса, а през деня ще се задържат под нулата. За понеделник е в сила жълт код за опасно студено време за цяла България. За района на Странджа кодът е оранжев с изгледи за продължителни валежи с натрупване на снежна покривка.

Снимка: НИМХ

Валежи от сняг в понеделник ще има главно в планинските райони. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и силен вятър от север-североизток, с който ще продължи да нахлува студен въздух, съобщават от НИМХ.

В планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания. През деня ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени над Югозападна България. Минималните температури ще се понижат значително, ще бъдат предимно между минус 9° и минус 4°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, малко по-високи по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около минус 7°, а максималната – около минус 4°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще превалява сняг. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще духа силен североизточен вятър. Остават условията за виелици и навявания по проходите, както и за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 6°, на 2000 метра - около минус 9°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания: от сняг по северното крайбрежие, от дъжд по южното, там и количествата ще са значителни. Ще духа силен и временно бурен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от около 1° по Северното Черноморие до около 6° по южното. Температурата на морската вода е между 10° и 13°. Вълнението на морето ще е 4-5 бала.

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