Предупреждения за опасно време са обявени в страната. В сила е червен код за значителни валежи от дъжд, които на места вече преминават в сняг. Прогнозите са утре почти цяла България да осъмне със снежна покривка.

339 специалицирани машини са в готовност в София

Сняг се очаква и в София. Кметът Васил Терзиев увери, че Столичната община е в готовност да посрещне зимната обстановка. На разположение са 339 специализирани машини. „Направена е необходимата подготовка, за да няма изненади. Всички са в готовност и се надяваме да няма смущения в градския транспорт или други предизвикателства за гражданите. Призоваваме шофьорите винаги да карат внимателно и да се съобразяват с пътните условия. Положихме доста усилия за почистването на речните корита и за осигуряването на добрата работа на отводнителните системи. Тази работа е свършена. Сега остава и екипите на терен да се справят с първия сняг”, заяви Терзиев.

Снегът се натрупва на прохода „Петрохан”

На прохода „Петрохан” снеговалежът продължава от няколко часа. Снежната покривка постепенно се увеличава. На върха тя вече достига около 3 см.

Пътят е почистен и опесъчен, но остава заснежен. Четири машини работят на прохода, като непрекъснато почистват и обработват северната му част. Още четири са разположени в по-ниските райони на област Монтана, където също вече вали сняг.

Шофьорите, които пътуват в района, трябва да бъдат подготвени за зимни условия и да използват подходящи гуми. Към момента няма населени места без електричество в област Монтана.

Проходът е затворен за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона. „Осигурени са необходимите количества инертни материали. Обслужващата фирма декларира, че е готова за работа. Призовавам шофьорите да бъдат внимателни, когато се изкачват към върха. Вероятно сте видели, че снегоринът се движи, а зад него се образува колона” заяви директорът на ОПУ – Монтана Володя Вълов.

Ограничават движението през прохода Троян - Кърнаре

От МВР съобщават, че преминаването през прохода Троян - Кърнаре ще бъде забранено за тежкотоварни автомобили над 12 тона заради очакваните обилни валежи и ниските температури. Ограничението влиза в сила от 12:00 часа.