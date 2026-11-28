Има ли изход от кризата с топлото? И кой ще плати сметката накрая? В търсене на отговорите тази седмица в „Темата на NOVA“ Ерик Борозенков и операторът Илиян Савов отиват в най-критичните зони, където авариите са всекидневие.

Създаденото преди 70 години дружество „Топлофикация София” няколко пъти сменя собствеността си – между държавата и община, но топлопреносната мрежа не е обновявана от десетилетия. За отоплението на стотици хиляди абонати дружеството продължава да разчита на остарели и амортизирани тръби. Цялостната им подмяна би означавала мащабно разкопаване и блокиране на столицата, според експерти.

Преди близо 50 години знаковият български филм „Топло“ разказва за неволите на жителите на столичен блок, които мечтаят за парно и топла вода. Докато героите във филма правят и невъзможното, за да имат парно, днес хиляди софиянци водят съвсем реална битка, но за да си върнат топлото.

„Всеки ден си топля вода и с едни канчета се поливам. Пътувам от единия край на София до другия край - до „Овча купел“, за да си мия косата. Взимам бебето и пътувам“, казва Десислава Джерманска.

Квартал „Дружба“. Месец септември. В дома на Десислава се появява нов живот – малката Аделина. Само няколко дни по-късно обаче от крановете спира да тече топла вода. И в дома с новородено настъпва студ.

„Задължително трябваше двама човека да участват в процеса на къпане, защото един я държи, другият полива с канчета. Наложи се да купуваме допълнително конвекторни печки и за банята, и за всяка една стая“, казва Десислава.

От „Дружба“ – един от районите с най-продължително прекъсване на топлата вода – 74-годишната Керанка Арнаудова предприема необичайно пътуване. Чак до „Изгрев“, през половин София, с една-единствена цел:

„Да се изкъпя при внука ми, защото на него са пуснали топла вода“, казва Керанка Арнаудова.

Междувременно за 15 години задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг са се увеличили общо до около 1,3 милиарда евро. Зад тези цифри стои проблем, който се задълбочава с години, казва енергийният министър.

„Давани са предписания, налагани са и наказания на дружеството и в общи линии още от средата на годината в рамките на осъществявания контрол стана ясно, че има доста притеснителни факти и обстоятелства във връзка с готовността на дружеството за отоплителния сезон. Още тогава стана ясно, че голяма част от обществените поръчки за изпълнение на инвестиционна и ремонтна програма не са стартирани“, каза енергийният министър Ива Петрова.



Гледайте „Без топло” в „Темата на NOVA”, тази вечер, след централната емисия новини.

