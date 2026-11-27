Той е виртуоз на акордеона и свири всякаква жанрова музика. Освен това пише стихове, обича да конструира автомобили и най-вече да се раздава за всички.

Той е Исус Ангелов. Признава, че свири от много малък. Започнал е с цигулка, след това пиано, но е преминал на акордеон. Днес това е неговият живот.

Много ми харесва звука на акордеона. Можеш да свириш всякаква музика - рокендрол, джаз, класика, опера, фолклор. Абсолютно всички стилове, с които да се харесваш на публиката. Ако се харесваш на публиката, това е много хубаво нещо, защото си оценен, казва Исус Ангелов.

С него ни среща репортерът Десислава Жаблянова.