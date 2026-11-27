ПФК „Левски“ ще подаде официална жалба и ще използва всички налични правни и дисциплинарни механизми за установяване и наказване на виновните за насилието над български привърженици в Марсилия. Това обявиха от клуба в официална позиция, публикувана във Facebook.

От българския тим изразиха възмущение от случилото се и отправиха извинения към своите привърженици. Според клуба френските власти и „Олимпик“ (Марсилия) са носили отговорност за безопасността на българските фенове, но не са изпълнили задълженията си.

„Дълбоко съжаляваме, че нашите привърженици бяха подложени на подобно ужасяващо насилие. Френските власти и „Олимпик“ (Марсилия) носеха отговорността да гарантират тяхната безопасност. Според нас те не изпълниха тази своя отговорност. ... Искаме да ви уверим, че още от първия момент работим неуморно, за да бъдат подведени под отговорност виновните и да възтържествува справедливостта за нашите привърженици“, се казва в позицията.

Ръководството на клуба посочва, че сред пострадалите има възрастни хора, жени и млади привърженици. Обстоятелствата около нападенията пораждат сериозни опасения, че те може да са били организирани и предварително планирани. От „Левски“ изразиха притеснение и от липсата на своевременна и ефективна намеса от страна на органите на реда.

Клубът категорично отхвърли опитите на част от френските медии да представят привържениците му като извършители на насилието.

„Никакви обвинения по отношение на поведението на отделни лица не могат да оправдаят насилието над невинни хора“, заявиха от „Левски“.

„Ужасът, преживян на „Велодром“, не може да бъде забравен. ПФК „Левски“ ще направи всичко по силите си, за да покаже на своите привърженици, че не са сами“, допълват от клуба.

От „Левски“ съобщиха още, че анализират всички решения, взети по време на събитията, както и обстоятелствата, при които са били взети. Клубът обеща да информира привържениците си за развитието на жалбата и последващите действия.

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