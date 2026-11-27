Сега към един кадър от нападението, който обиколи социалните мрежи. На него се вижда как едно момче поема десетки удари, за да спаси момичето до себе си с риск за собствения си живот. Атаката срещу тях продължава дълго и причинява дори мозъчна травма на мъжа. Сега и двамата са в болница в Лион.

Викторио и Богомила се оказват в капан на стадиона в Марсилия, след като получават противоречиви указания от стюардите - едни ги насочват към клетката заради ескалиращото напрежение, а други препречват пътя им. Викторио се опитва да предпази приятелката си с тялото си, поемайки десетки удари, докато не губи съзнание.

„Тогава той падна и продължиха да го ритат. В този момент и мен ме удариха няколко пъти. Бях много уплашена. Мислех, че това няма да свърши. Освен за Викторио, единствено си мислех за моите две деца. Всичко е много силно, той ме спаси. Ако не беше той, можеше и да не съм жива”, разказва Богомила Жекова.

Викторио не показва лицето си пред камерата. Цялото е в рани и не иска близките му в България да го видят така. „Това не е нещо, за което човек да се замисли дали да направи - трябва просто да го направиш”, казва той.

И двамата нямат спомен колко точно е продължил кошмарът. Успяват да се измъкнат от засадата и заедно с още близо 20 пострадали българи са откарани с линейки в местната болница „Норд“. „Към 1:00 часа ми направиха скенер. Към 3:00 часа ми казаха, че имам кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа. Оттогава лекар не съм виждал”, казва Викторио. „Моето състояние в сравнение с неговото е добро. Въпреки че доктор все още не ме е прегледал, от 21:00 часа вчера съм тук”, споделя жената.

Все още няма официална информацията за състоянието на останалите ранени, но Викторио и Богомила разказват, че има още един българин в болницата, който в тежко състояние.

„Едно момче все още е в интензивното. Опитах се да направя контакт с него, но все още не можем да се свържем, за да видим какво е неговото състояние и дали можем да му съдействаме по някакъв начин. Очевидно сме сами в тази ситуация”, казва Викторио Колев.

И докато чакат да получат лекарска помощ в болницата, Викторио и Богомила имат само едно желание - да си тръгнат. „Искаме единствено да се приберем живи и здрави при семействата си”, каза Богомила.