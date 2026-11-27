Десет души бяха ранени при верижна катастрофа в Швейцария.

Швейцарската полиция заяви, че 37 превозни средства са се сблъскали рано тази сутрин на автомагистрала А1 в района на Цюрих.

Според полицията в катастрофата са участвали 23 леки автомобила, шест микробуса и осем камиона. Повечето превозни средства е трябвало да бъдат изтеглени от мястото на произшествието.

Точната причина за катастрофата все още не е установена, но полицията посочи, че по време на произшествието пътните условия са били зимни. Очаква се платното на автомагистралата в посока Санкт Гален да остане затворено до тази вечер.