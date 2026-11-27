Подготовката на автомобила за зимата трябва да върви в три основни посоки - гумите, течностите и видимостта. Това заяви в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев.

Той посъветва шофьорите да обръщат внимание не само на дълбочината на грайфера, но и на възрастта на гумите. Според него след четвъртата година каучукът губи част от свойствата си, което влошава сцеплението. Експертът препоръча закупуването на нови гуми пред такива втора употреба, дори последните да са от по-висок клас.

Сред задължителните стъпки преди настъпването на студовете са подмяната на лятната течност за чистачки със зимна и проверката на антифриза. Дунев предупреди, че прекалено високата концентрация на антифриз също може да създаде проблеми с охлаждането на двигателя през летните месеци.

Експертът призова водачите да почистват заледените стъкла със стъргалка, вместо да използват чистачките, тъй като това може да ги повреди. "Шофьорите не трябва да потеглят, преди да са осигурили добра видимост от автомобила", каза той.

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