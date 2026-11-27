Black Friday е тук и Godeal24 предлага най-ниските си цени за годината за популярни софтуерни продукти! Вземете Office 2024 Pro Plus само за 21,27 €, Windows 11 Pro за 12,25 €, или двата продукта в комплект само за 31,95 €. С отстъпки до 90% това е отлична възможност да обновите софтуера си и да надградите компютъра си на възможно най-добра цена. Промоцията е валидна до 1 декември 2026 г.
Все още използвате Office 2021? Преминете към Office 2024 само за 21,27 €!
Поддръжката на Office 2021 приключи на 13 октомври 2026 г., което прави преминаването към по-нова версия още по-актуално. Office 2024 Pro Plus включва Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access и OneNote – всички необходими инструменти за работа, обучение и ежедневни задачи.
- Office 2024 Pro Plus – 1 компютър – 21,27 €
- Office 2024 Pro Plus – 3 компютъра – 60,27 € (20,09 €/бр.)
- Office 2024 Pro Plus – 5 компютъра – 94,27 € (18,85 €/бр.)
- Office 2021 Pro Plus – 1 компютър – 25,27 €
- Office 2019 Pro Plus – 1 компютър – 24,75 €
- Office 2021 Home and Business за Mac – 98 €
- Office 365 Personal – 1 година – 78,99 €
- Office 365 Family – 1 година – 98,99 €
- Office 365 Account – 5 устройства, 1 година – 35,99 €
Windows 11 Pro само за 12,25 € – идеалният момент за надграждане!
Ако все още използвате по-стара версия на Windows, Black Friday е чудесна възможност да преминете към Windows 11 Pro, без да харчите много. Професионалното издание предлага полезни функции за сигурност и продуктивност, включително BitLocker, Remote Desktop, Hyper-V и Windows Sandbox.
- Windows 11 Pro – 1 компютър – 12,25 €
- Windows 11 Pro – 2 ключа – 24,25 € (12,13 €/ключ)
- Windows 11 Pro – 3 ключа – 35,25 € (11,75 €/ключ)
- Windows 11 Pro – 5 ключа – 53,25 € (10,65 €/ключ)
- Windows 11 Home – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 12,88 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Още по-изгодни цени с комплектите Office + Windows
Ако имате нужда и от операционна система, и от офис пакет, можете да спестите още повече с комплектите на Godeal24. Използвайте промокод SGO62, за да получите следните цени:
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – 31,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – 31,85 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – 31,55 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – 31,25 €
Специални оферти за бизнеса и множество компютри
- Windows 11 Pro – 50 ключа – 400 € (8 €/ключ)
- Windows 11 Pro – 100 ключа – 750 € (7,50 €/ключ)
- Windows 11 Home – 50 ключа – 389 € (7,78 €/ключ)
- Windows 11 Home – 100 ключа – 699 € (6,99 €/ключ)
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Бърза доставка и обслужване на клиенти
Пазаруването от Godeal24 е лесно и удобно. След покупката лицензионните ключове се изпращат по имейл в рамките на няколко минути, заедно с инструкции за инсталиране и активиране. Екипът за обслужване на клиенти е на разположение 24/7, ако имате нужда от съдействие преди или след покупката. Godeal24 има и оценка от 4,8 звезди в Trustpilot, базирана на отзиви от клиенти.
Не пропускайте най-добрите софтуерни цени за годината! Black Friday разпродажбата на Godeal24 продължава до 1 декември 2026 г. Независимо дали искате да преминете към Windows 11 Pro, да обновите Office до версия 2024 или да закупите лицензи за няколко компютъра, сега е най-подходящият момент да го направите на изключително изгодна цена.
Контакт с Godeal24: service@godeal24.com
Редактор: Цветина Петкова