Black Friday е тук и Godeal24 предлага най-ниските си цени за годината за популярни софтуерни продукти! Вземете Office 2024 Pro Plus само за 21,27 €, Windows 11 Pro за 12,25 €, или двата продукта в комплект само за 31,95 €. С отстъпки до 90% това е отлична възможност да обновите софтуера си и да надградите компютъра си на възможно най-добра цена. Промоцията е валидна до 1 декември 2026 г.

Все още използвате Office 2021? Преминете към Office 2024 само за 21,27 €!

Поддръжката на Office 2021 приключи на 13 октомври 2026 г., което прави преминаването към по-нова версия още по-актуално. Office 2024 Pro Plus включва Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access и OneNote – всички необходими инструменти за работа, обучение и ежедневни задачи.

Windows 11 Pro само за 12,25 € – идеалният момент за надграждане!

Ако все още използвате по-стара версия на Windows, Black Friday е чудесна възможност да преминете към Windows 11 Pro, без да харчите много. Професионалното издание предлага полезни функции за сигурност и продуктивност, включително BitLocker, Remote Desktop, Hyper-V и Windows Sandbox.

Още по-изгодни цени с комплектите Office + Windows

Ако имате нужда и от операционна система, и от офис пакет, можете да спестите още повече с комплектите на Godeal24. Използвайте промокод SGO62, за да получите следните цени:

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Бърза доставка и обслужване на клиенти

Пазаруването от Godeal24 е лесно и удобно. След покупката лицензионните ключове се изпращат по имейл в рамките на няколко минути, заедно с инструкции за инсталиране и активиране. Екипът за обслужване на клиенти е на разположение 24/7, ако имате нужда от съдействие преди или след покупката. Godeal24 има и оценка от 4,8 звезди в Trustpilot, базирана на отзиви от клиенти.

Не пропускайте най-добрите софтуерни цени за годината! Black Friday разпродажбата на Godeal24 продължава до 1 декември 2026 г. Независимо дали искате да преминете към Windows 11 Pro, да обновите Office до версия 2024 или да закупите лицензи за няколко компютъра, сега е най-подходящият момент да го направите на изключително изгодна цена.

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