Златан Ибрахимович е получил ролята на злодей - престъпен бос, в гангстерската драма на Paramount+ "Земя на мафия". Той се присъединява към Том Харди, Хелън Мирън и Пиърс Броснан в третия сезон на сериала.

Все още не е ясно кой точно ще бъде образът на бившия нападател на „Манчестър Юнайтед“.

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Досега единственото, което изпълнителният продуцент на „MobLand“ Дейвид Гласър е разкрил за предстоящия трети сезон, е, че „някой ще се изправи срещу Том Харди“. Остава да стане ясно дали това ще бъде точно Ибрахимович.

На терена Ибрахимович беше сред най-титулуваните футболисти в света. През кариерата си спечели 34 трофея и отбеляза над 570 гола в рамките на четири последователни десетилетия. Той е и една от най-самоуверените личности, играли някога този спорт, известен с конфликтите си с ръководители и други футболисти. Една от емблематичните му реплики е: „Това, което Джон Карю прави с футболна топка, аз мога да го направя с портокал".

Снимка: Getty Images

След като прекрати кариерата си през 2023 г., Ибрахимович се насочи към спортните коментари. През същата година беше обявен и за старши съветник на „Милан“.

Преходът му към измисления престъпен свят обаче няма да бъде първото му участие в киното извън футболния терен. През 2023 г. той се появи като римски воин във френската приключенска комедия „Астерикс и Обеликс: Поднебесната империя“, а през 2022 г. озвучи анимационна версия на самия себе си във филма „The Soccer Football Movie“.