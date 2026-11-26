Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ оказа помощ на лодка с над 50 мигранти в североизточната част на Атлантическия океан, край бреговете на Мароко. Въпреки тежките метеорологични условия екипажът осигури на хората вода и хранителни продукти и остана в района, докато получи допълнителни указания от мароканския Морски спасително-координационен център.

В 17:04 ч. българско време по международната автоматизирана система за радиоразпръскване на морска информация NAVTEX на мостика на кораба се получава сигнал от Морския спасително-координационен център на Мароко (МСКЦ) за наличието на претоварена лодка с мигранти (над 53 души), плаваща в района.

В сигнала се отправя молба към всички плавателни съдове, опериращи наблизо, да засилят вниманието си. В 17:05 ч. командирът на НИК 421 капитан II ранг Радко Муевски забелязва дървена лодка с 50–60 души на около три морски мили.

Метеорологичните условия в района са били тежки, а лодката с мигранти е преустановила движението си. Командирът на НИК 421 капитан II ранг Радко Муевски докладвал за ситуацията на началника на ВВМУ фл. адм. Калин Калинов и се свързал с Морския спасително-координационен център на Мароко. Оттам разпоредили българският кораб да остане в района заради опасността, която лошото време създавало за хората в лодката.

По заповед на Калинов във ВВМУ била сформирана временна група за управление и контрол на кораба, а за оценка на ситуацията била потърсена и експертната помощ на изпълнителния директор на Параходство „Български морски флот“ Александър Калчев. Екипажът получил указания да се подготви за евентуално приемане на бедстващите на борда.

В продължение на часове моряците маневрирали около лодката и наблюдавали действията на намиращите се в нея хора. По-късно от мароканския спасителен център поискали от екипажа да се приближи и да предостави вода и храна на мигрантите, след което да продължи по предварителния си маршрут. Началникът на ВВМУ обаче разпоредил корабът да остане в района.

Екипажът изпълнил указанията и доставил вода и провизии на хората. Заради тежките метеорологични условия маневрирането около лодката било силно затруднено и криещо рискове както за нея, така и за българския кораб.

В крайна сметка от Морския спасително-координационен център на Мароко разрешили на НИК 421 да продължи към крайната си дестинация. Оттам уточнили, че лодката не е била в бедствено положение и трябва да продължи към мароканския бряг, където мигрантите ще бъдат спасени. Мароканската страна изразила благодарност за оказаното съдействие.