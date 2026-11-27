Германският парламент одобри 11,6 милиарда евро в подкрепа на Украйна като част от държавния бюджет за 2027 г., който беше приет на 27 ноември.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че недостигът на средства във финансите на страната за 2027 г. възлиза на 70 милиарда евро. Киев разчита на международните си партньори бързо да осигурят необходимите средства.

"Ако това не се случи, Международният валутен фонд няма да може да продължи да подкрепя Украйна, тъй като финансовата му помощ изисква Киев да разполага със стабилен бюджет", заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис.

Продължават преговорите за постигане на споразумение в ЕС за отпускане на заем от 45 милиарда евро до края на 2027 г. Съюзниците на Украйна обаче ще трябва спешно да осигурят още 25 милиарда евро. С новия си бюджет Германия самостоятелно ще покрие почти половината от този недостиг. Окончателният проектобюджет съдържа частична разбивка на предвидените 11,6 милиарда евро, като най-голямото перо, озаглавено „Подкрепа за Украйна“, възлиза на 9 милиарда евро. Предвидени са и по-малки суми за укрепване на капацитета на украинските държавни институции, по-конкретно на министерствата на отбраната и външните работи, както и 25 милиона евро за медицинско лечение на украински военнослужещи. Германия е заделила и 649 милиона евро за Европейския механизъм за подкрепа на мира - инструмент на ЕС, финансиран пряко от държавите членки, чиито средства могат да бъдат използвани за закупуване на оръжия за Украйна. Седмица по-рано страните от ЕС се споразумяха да предоставят на Киев военна помощ в размер на 1 милиард евро чрез механизма.

Германия е третият по големина донор на Украйна след Съединените щати и Европейския съюз от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., показват данни на Килския институт за световна икономика. Германският канцлер Фридрих Мерц е сред най-активните поддръжници на постигането на споразумение в ЕС до края на годината за дългосрочна финансова подкрепа за Украйна, в която да участват всички 27 държави членки без изключение.