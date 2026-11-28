Въпреки че зимата все още е зад ъгъла, в десетки райони на София студът от седмици вече е превзел хиляди домакинства. От червените кранчета шурти ледена вода, а радиаторите само пазят спомена за топлина. Сроковете за възстановяването на топлоподаването постоянно се променят, кварталите остават разорани от ремонти. Стартът на отоплителния сезон, а и месеци преди това, вместо с високи градуси – беше даден със студен душ. А защо кризата за софиянци вече добива национални измерения? В търсене на отговорите в „Темата на NOVA” Ерик Борозенков и операторът Илиян Савов отиват в най-критичните зони, където авариите са всекидневие.

Създаденото преди 70 години дружество „Топлофикация София” няколко пъти сменя собствеността си – между държавата и община, но топлопреносната мрежа не е обновявана от десетилетия. За отоплението на стотици хиляди абонати дружеството продължава да разчита на остарели и амортизирани тръби. Цялостната им подмяна би означавала мащабно разкопаване и блокиране на столицата, според експерти. На фона на всичко това – и тази година сметката излиза от тръбите на столичните блокове, но отива не само към потребителите, но също и към общината и държавата. Става дума за над милиард и 300 милиона евро, които столичната „Топлофикация” дължи, но не може да плати на доставчиците и кредиторите си.

Преди близо 50 години знаковият български филм „Топло” разказва за неволите на жителите на столичен блок, които мечтаят за парно и топла вода. Докато героите във филма правят и невъзможното, за да имат парно, днес хиляди софиянци водят съвсем реална битка, но за да си върнат топлото.

„Всеки ден си топля вода и с едни канчета се поливам. Пътувам от единия край на София до другия край, до „Овча купел“, за да си мия косата. Взимам бебето, пътувам”, споделя Десислава Джерманска от квартал „Дружба”.

През септември в дома на Десислава се появява нов живот – малката Аделина. Само няколко дни по-късно обаче от крановете спира да тече топла вода. И в дома с новородено настъпва студ. Младата майка разказва, че без топлоподаване грижите за бебе се оказват голяма трудност.

„Задължително трябваше двама човека да участват в процеса на къпане, защото един я държи, другия полива с канчета. Топлим тук две кани, топлим по 15-20 минути, ако не повече, поне 4-5 кани да стоплим вода. И се наложи да купуваме допълнително конвекторни печки и за банята, и за всяка една стая”, казва Десислава.

От „Дружба” – един от районите с най-продължително прекъсване на топлата вода – 74-годишната Керанка Арнаудова предприема необичайно пътуване. Чак до „Изгрев”, през половин София, с една единствена цел.

„Малко ме е срам да кажа. Идвам да се изкъпя тук при внука ми, защото на него са пуснали водичка топла”, споделя Керанка. И допълва, че от месеци живее с обещания, че топлоподаването ще бъде възстановено, но това така и не се случва: „При мен топла вода няма от 28 август. Близо 3 месеца ще стане”.

На фона на вече системните проблеми, абонатите от засегнатите райони поставят серия от въпроси. Изпратихме ги до ръководството на „Топлофикация София“, но оттам ни отговориха с писмо: „Множеството аварии възникнаха непосредствено след приключването на годишната профилактика на ТЕЦ „София Изток“. Основната причина е силно амортизираната топлопреносна мрежа, голяма част от която е в експлоатация повече от 35 години. Това е натрупван с десетилетия проблем, който не може да се реши единствено с аварийни ремонти”.

От „Топлофикация София“ не отричат и честата промяна на обявените срокове за възстановяване на топлоподаването. Обяснението им: „Това са непредвидими технически обстоятелства, които налагат допълнителни ремонтни дейности и съответно удължаване на първоначално обявените срокове”.

В „Изток” детски площадки, междублокови пространства и улици са затрупани с тръби, а кварталът е превърнат в строителна площадка, споделят местните. Марияна Стойчева споделя, че за близо половинвековното си пребиваване в София – за първи път преди 3 месеца се сблъсква с подобни несгоди: „За 50 години сега е голямата трагедия. Няма вода, няма топло. Аз питам. Нормално ли е това? 21-ви век? Не е нормално. Ръцете ти се надуват в студената вода и това е. Легени, топлене, бързовари, канчета. Допотопно”. Марияна казва, че се страхува, защото спирал и токът: „Пускаш печка, токът спре. Бушоните изгърмят, ако пуснеш печка и другата печка за отопление”.

Оказва се обаче, че проблемите не се изчерпват само с липсата на парно. Елена Попова, жител на столичния квартал „Младост”, която отговаря за абонатната станция на блока, разказва, че периодично от тръбите на „Топлофикация“ избива вряла вода. Така освен без топлоподаване, хората често се оказвали изправени и пред опасни аварии.

„Тези тръби – те са ръждясали, започнаха дупчици през тях да избиват, като гейзери под голямо налягане. Водата тече, гореща вода, наводнявани мазетата, абонатната станция, книги, буркани, всичко близките мазета. Викаме аварийната, казване се когато може”, разказва Елена.

Живеещите в блока са готови дори сами да финансират подмяната на амортизираните тръби в абонатната станция, но не могат да получат разрешение.

А как ще се обезщетят абонатите, оставени без услуга? От „Топлофикация София“ казват: „Въпросът не е еднозначен. Важно е да се разграничат две неща – причините за възникването на авариите и отговорността за тяхното отстраняване. Това, разбира се, не отменя отговорността на дружеството към клиентите. Затова най-важният въпрос днес не е единствено как ще се компенсират последствията, а как да се отстранят причините, така че да се гарантира по-качествена и надеждна услуга”.

Остава на дневен реди и въпросът – какво всъщност е дългосрочното решение на 500-те хиляди абонати на „Топлофикация”.

„Вариантите не са много. Газ не навсякъде има. Огромна част от сградите са проектирани така, че те са с централно отопление. Мощността, с която е захранена електрическа мрежа, няма да е достатъчно и да се отопляват с това”, категоричен е председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества – инж. Кремен Георгиев.

Историята на „Топлофикация София“ започва през 1949 година с пускането на ТЕЦ „София“ – първата топлофикационна електроцентрала в България. А през 1957 година е създадено самостоятелното предприятие „Топлофикация”. Десетилетия наред дружеството сменя принципала и ръководствата си, а топката се прехвърля между държавата и столичната община. През 2006 година „Топлофикация София“ се оказва в центъра на един от най-шумните корупционни скандали, а главно действащо лице е нейният тогавашен директор Валентин Димитров, станал известен като Вальо Топлото. Арестът му разкрива скандални подробности за луксозен начин на живот, финансиран с пари на дружеството – включително джакузи в служебния кабинет. Срещу него са образувани няколко наказателни дела, част от които се точат и до днес. А какво се случва с дадените още тогава обещания за осветяване, оздравяване и модернизация на столичната топлофикация?

Докато се чакат експертни анализи, сценариите не са много, казва енергийният експерт Цветомир Николов: „Липсва необходимия мениджърски опит, който може да управлява дружеството ефективно. Второ, приоритетите, които бяха поставени от страна на собствениците преди години, бяха погрешно позиционирани, недостатъчно далновидно проследени, без стратегическа визия за развитието на дружеството. Концесията е най-бързото и най-лесно решение. Ако продължи по този начин, дружеството ще изпита много сериозни затруднения вбъдеще и ще продължи да влошава своята услуга”.

За това че има влошаване на услугата, признават и от енергийното министерство. От там са установили, че при аварийните ремонти често се подменяли само части от инсталациите, а това било предпоставка за нови аварии.

„Давани са предписания, налагани са и наказания на дружеството и в общи линии – още от средата на годината, в рамките на осъществявания контрол, стана ясно, че има доста притеснителни факти и обстоятелства във връзка с готовността на дружеството за отоплителния сезон. Още тогава стана ясно, че голяма част от обществените поръчки за изпълнение на инвестиционна и ремонтна програма не са стартирани”, казва министърът на енергетиката Ива Петрова.

Междувременно, за 15 години задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг са се увеличили общо до около 1,3 милиарда евро. Зад тези цифри стои проблем, който се задълбочава с години, казва енергийният министър.

„Голямата част от приходите идват по линия на това, което „Топлофикация” получава чрез заплащане на сметките, което всички граждани на София, правят. Тя е с една от най-високите събираемости на вземане на сметки и в същото време с една от най-високите цени за топлофикационна услуга. От друга страна „Топлофикация София” в момента генерира приходи от продажба на електроенергия и на българската енергийна борса, т.е. тези високи цени на електроенергията, за които ние всички говорим, всъщност те са един повишен приход към това дружество. Плащания към основен доставчик на природен газ, който е основна компонента в разходната част на дружеството, няма. Къде са парите? Не виждаме изпълнена ремонтна и инвестиционна програма”, категорична е министър Петрова.

Има ли изход от кризата и кой ще плати сметката накрая? Повече гледайте във видеото.