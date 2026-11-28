Яел е жена, преживяла кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 година срещу израелския кибуц Нахал Оз.Тогава рано сутринта стотици тежко въоръжени терористи на ислямистката групировка щурмуват границата с Израел. Нахлуват в най-близкия кибуц и започват да избиват безмилостно мирните жители. Яел губи няколко от близките си приятели, разстреляни от терористите. Някои от жителите на кибуца са отвлечени и част от тях са убити в плен.

Три години след нападението Яел се е върнала там, където войната отне толкова много животи. Екип на NOVA я придружава, за да разкаже за болката, паметта и надеждата - от самото сърце на Обетованата земя. За грехове и възмездие. Истории от Обетованата земя.

Северозападната част на пустинята Негев. През 1951 година там се издига един от първите кибуци - Нахал Оз. В превод това означава Могъщ поток. Кибуците са земеделски селища, където фермери евреи обработват полето и гледат животни. Обикновени хора, които изграждат живота си от нулата. Общност, в която всеки помага на другия. В кибуца има детска градина, магазини и училище. На 800 метра започва Ивицата Газа. Днес тук се издига висока ограда, има и бодлива тел. Защото на 7 октомври 2023 адът слиза на земята.

Атаката започва рано сутринта в почивния ден - събота, разказва Яел Лехиани. Тя е родена и израснала в Нахал Оз. В кибуца отглежда и своите деца. Тук живеят сестра ѝ и майка ѝ. Терористите от "Хамас" щурмуват близкия военен пост и избиват 41 войници от бригадата "Голани", както и 20 войници от корпуса за разузнаване. Нахлуват и на територията на кибуца.

"В 6:30 часа сутринта ние бяхме още по пижами, тъй като беше почивен ден. Надявахме се, че ще можем да се върнем след десетина минути, за да можем отново да заспим или да пием кафе. Но не бяха 10 минути. А продължи още, и още, и още. Внезапно в нашата WhatsUp група получихме няколко много странни съобщения, че в кибуца има хора, които не са местни. Че изглеждат съмнително и че нямат нищо общо с израелската армия. Започнахме да получаваме съобщения от хората в кибуца, че виждат хора по балконите, по улиците, дори пред входните си врати и пред прозорците. Тогава си казахме: "Става нещо", спомня си оцелялата при атаката на Хамас в кибуца Нахал Оз Яел Лехиани.

Проехтяват изстрели, чуват се взривове. Терористите обаче напредват бързо. За да запазят живота си Яел и семейството и трябва да потърсят убежище в защитените стаи. "Казахме си, след 20 минути, максимум след половин час израелската армия ще бъде тук и ще се почувстваме в безопасност. Ние имаме две защитени стаи в къщата. Съпругът ми отиде в стаята на горния етаж заедно с двама от синовете ни, аз бях на първия заедно с дъщеря ни. Тогава мъжът ми ми изпрати съобщение: "Мисля, че днес е различно. Може би трябва всички да бъдем в една стая“. Това, което си спомням е, че докато тръгнахме нагоре по стълбите с дъщеря ми, аз я предпазвах с тялото си, минахме покрай прозореца. Залостихме вратата и няколко минути след това електричеството беше прекъснато. Нямахме никаква светлина, климатичната инсталация също спря да работи. Няколко минути след това загубихме и WiFi връзката. В този момент вече не знаехме какво се случва. Нито в кибуца, нито в района, нито в Израел. Малко след това… усмихвам се, но малко по-късно - аз загубих паметта си. Нямам никакъв спомен от случилото се. Не помня какво съм правила в следващите часове", твърди жената.

По думите ѝ няколко минути по-късно на техния охранител му звъни Ясмин - жена от кибуца, която му казва, че е видяла сина си да излиза рано сутринта за джогинг и го пита какво да прави - дали да отиде да го търси или той ще му помогне. "Тогава охранителят ѝ каза в никакъв случай да не излиза навън, да не напуска дома си. Че той ще го потърси. Мъжът открива момчето, но осъзнава, че не може да го върне при родителите му, защото е твърде далеч. Затова вкарва детето в своята къща, заедно с жена му и трите му малки деца. С надеждата, че до половин, максимум един час ще го върне на родителите му. Няколко минути по-късно, може би между 7 и 7:30 часа загубихме всякаква връзка. Вероятно тогава той е бил убит", спомня си Яел.

13-годишният Ариел оцелява в защитената стая в дома на координатора по сигурността на кибуца Илан Фиорентино. Спасение там намират неговата съпруга и трите му дъщери. Баща им обаче загива в битка с терористите от "Хамас". Ужасените жители на кибуца виждат стотици членове на групировката, които се разхождат по улиците на кибуца.



"Терористите влизат в една къща и убиват Шошана Брош, която е на 75 години. Прострелват и нейния съпруг -Йонатан, който се преструва на умрял и така успява да се спаси. Когато терористите напускат къщата, той се обажда по телефона и казва: "Жена ми е убита, аз съм ранен. Ако може някой нека да дойде и да ми помогне и да ме премести в друга къща". Терористите продължават да обикалят квартала. Приближават къща, в която има друг мъж на около 80 години. Той живееше тук много години и може би си е мислил, че нищо няма да му се случи тогава. Стоял си е в хола и не е отишъл до защитената стая. Терористите го виждат през прозореца, как просто си седи в стаята. И го застрелват през прозореца", разказва Яел.



Шломо Рон е сред основателите на кибуца Нахал Оз. Бил е ключар, но се е изявявал и като певец и актьор на представленията в местната общност. Терористите решават, че къщата му е празна и така семейството му оцелява. "Терористите приближават до друга къща. Там отново виждат мъж - около 80-годишен, който по същия начин е вярвал, че нищо няма да му се случи. В къщата е била жена му, дъщеря му и неговият внук. Стоял е спокойно в хола. Застрелват го през прозореца и продължават към следващата къща. През това време вече има тревога, че границата с Ивицата Газа е отворена. Видяхте какво е разстоянието. Стотици нахлуват насам и влизат в къщите. През това време ние стоим в защитените стаи, страхуваме се да мърдаме или да вдигаме какъвто и да било шум. Те можеха да влязат в домовете ни и да правят каквото си поискат. И го направиха. Влизаха и крадяха пари, компютри, велосипеди, дрехи и дори храна. Докато стояхме в защитената стая, не знаехме кога вече е безопасно и можем да отворим вратата", спомня си оцелялата при атаката жена.



Около 10 часа сутринта пристига още една група, но този път откъм портала, през който се влиза в кибуца. "Бяха добре подготвени и много добре въоръжени. В първата къща намират семейство - майка, баща и двете им дъщери. Техният син - Ариел беше излязъл сутринта за джогинг. Два часа по-късно всички от това семейство бяха убити. Майката, бащата, дъщерите на 18 и 20 години", разказва Яел.



Терористите разстрелват Янив Зохар, който е бил фотограф, съпругата му Ясмин, дъщерите Кешет и Тчелет и бащата на Ясмин - 87-годишния Хаим Ливне. "След това влизат в друга къща. Там живееше Ноам Еляким, неговите две дъщери Ела - на осем и Дафна - на 15 години, както и неговата втора съпруга Дикла, заедно с нейния 17-годишен син Томер. Терористите стрелят във вратата и раняват Ноам. Тогава отвеждат цялото семейство в хола. Хващат 17-годишното момче и го карат да започне да чука по вратите на съседите си и да ги моли да отворят. Всеки познава гласа на Томер. Когато отиват към къщата на семейство Идан, те влизат в къщата, застрелват 18- годишната дъщеря Мааян. Отвеждат бащата, майката и двамата им сина във всекидневната", разказва за преживеяния ужас Аял.

Майката и бащата молят терористите да пощадят живота на останалите им деца. "Един от нападателите казва: "Ако искам да убия някого, ще го направя в другата стая". Терористите решават да излъчват на живо в социалните мрежи. Кошмарът продължава с часове. Общо седем души са взети за заложници. Дъщерите на Ноам, на 15 и на 8 години са отвлечени в Ивицата Газа. Двете момичета Дафна и Ела са освободени през ноември 2023. Баща им Ноам е убит, заедно с неговата втора съпруга Дикла и 17-годишият ѝ син Томeр, който е трябвало да чука по вратите на съседите си", твърди оцелялата.



В Ивицата Газа са отвлечени и двама бащи – Омри Миран и Цахи Идан. Техните семейства били отведени в една къща от терористите. "Отвлякоха и две жени, които не са част от нашата общност, но тяхната баба живее тук. Те бяха американки и ние имаме специална къща, в която отсядат гостите на кибуца. Отведоха ги в Ивицата Газа. Отвлякоха и Елма Авраам. Тя беше на 84 години и я отведоха в Газа", твърди Аял.

Елма е освободена след 51 дни плен. 49-годишният софтуерен инженер Цахи Идан е убит. Тялото му е предадено на Израел едва през февруари 2025 година. След 738 дни в плен Омри Миран е освободен от терористите от "Хамас".

Докато разказва за сблъсъка между живота и смъртта, изповедта на Яел е прекъсната от изстрел.

"Това са израелските отбранителни сили. Надявам се", с усмивка отбелязва тя.

И продължава разказа си: "Не можехме да получаваме съобщения, когато загубихме WiFi мрежата. Моята сестра живее близо до мен. Дъщерята на сестра ми е в Бен Шева- това е град, който се намира на 40 минути разстояние. Тя разбира, че не можем да получаваме съобщения и започна да ни праща SMS-и. Но тъй като не можехме да зареждаме телефоните, държахме включен само по един телефон, за да получаваме съобщенията и така да сме информирани какво става. Около 18 часа вечерта сестра ми ми изпрати SMS, в който пишеше:"Oтвори вратата. Войниците те търсят". Аз X казах, че няма да отворя на никого. Тя отново ми каза: "Oтвори вратата, това са войниц.Ще ти дам името на офицера. Отвори му".



В този момент, разказът ѝ е прекъснат от умилителна гледка. Три млади жени бутат малки ремаркета, които са пригодени на бебешки кошарки. Във всяко едно от тях има по две три малки дечица. Общността е малка, но всяка майка полага грижи и за другите деца, когато техните родители са ангажирани. Любов, която в крайна сметка побеждава смъртта. Тук на границата с Газа.

„Разказвах ви как офицерът ми каза да отворя вратата. Подът беше обсипан със счупени стъкла. Синът ми, който тогава беше на 18 години, каза: „Аз имам обувки. Ще отида да отворя". Тръгна към входната врата. Видях как я отвори и веднага я затвори. Попитах го: "Какво има?" А той ми отговори: "Мамо, отвън има мъртъв човек". Погледнах офицера през прозореца, после сина си и го попитах: "Някой, когото познаваме, или някой от израелската армия?" Той ми отговори: "Не, не мисля". И тогава разбрахме. Синът ми беше прекарал часове в защитената стая и нямаше представа какво се случва навън. Офицерът нямаше време да ни обясни, че в целия кибуц има мъртви хора, нито да ни предупреди какво можем да открием. Това най-вероятно е бил терорист“, посочва Яел.

Цели 12 часа терористите от "Хамас" успяват да се задържат в кибуца преди да бъдат изтласкани от израелската армия. Близо до кибуца властите са изградили мемориал, където са положени автомобилите на всички, станали жертва на терористите от "Хамас". Ясно си личат дупките от куршуми. Някои от колите са изпепелени, защото са били обстрелвани с РПГ.

„Когато отворихме вратата, офицерът ни каза: „Вземете всичко, от което имате нужда – вода, дрехи, храна, всичко от първа необходимост. Но след това трябва да се върнете в защитената стая, защото кибуцът все още не е прочистен и обезопасен“. В този момент вече имахме електричество и Wi-Fi, а на телефоните ни бяха пристигнали милиони съобщения, на които нямахме време да отговорим. Майка ми също беше в кибуца. Беше болна и исках да съм сигурна, че сестра ми и братята ми са направили всичко възможно, за да я спасят, защото беше сама. След това ни изведоха. И едва тогава се върнах в реалността", спомня си Аял.

И допълва: "Отидох при една жена и я попитах: "Имаш ли връзка със съпруга си?". Тя ми отговори: "Не" Попитах я какво знае, а тя каза: 'Нищо". Тогава я попитах от какво има нужда. Тя ми отвърна: "Помогни ми да кача децата си в автобуса". След това дойде още една жена и я попитах същото. После още една, и още една. И тогава си зададох въпроса: колко ли от тези хора са в същото положение? В този толкова болезнен момент".

Отвели ги извън кибуца. "След това отидохме във военна база, а оттам – в един много стар кибуц на около 20 минути от Хайфа. Но там имахме стаи, душове и легла. Хората бяха прекрасни. Разбираха, че пристигаме без абсолютно нищо. Донесоха ни храна, дрехи, памперси за бебетата. На следващата сутрин мои познати дойдоха да ме видят. Не бях успяла нито да спя, нито да се храня. Бях само с дрехите на гърба си – тези, с които бяхме тръгнали оттук. Когато ме попитаха от какво имам нужда, отговорих: „От всичко и от нищо“, разказва Аял.

Върнала се в Нахал Оз през август 2025 година - две години след атаката. "Обикновено хората ме питат защо съм се върнала. Формалната причина е, че не ни осигуриха жилище. Но истинската причина е, че децата ми се чувстваха като риба на сухо навсякъде другаде и искаха да се върнат тук. Това беше много трудно решение за мен и съпруга ми. Но в момента, в който децата настояха, казах на мъжа ми: „Ще ги последвам“. Децата ми са умни. Те знаят от какво имат нужда. А сега положението е много по-добро. Животът ни все още не е лесен. Следите от войната продължават да се виждат. Някои къщи все още не са напълно ремонтирани. Ние също все още не сме се възстановили. Някои от нас продължават да ходят на терапия. Липсват ни хората, които вече не са сред нас. Правим всичко възможно. Понякога не успяваме, допускаме много грешки. Но това е новата част от живота ни. Животът след 7 октомври", твърди оцелялата при терористичната атака жена.

Аял няма кошмари след преживяното, но споделя, че не спи добре. Буди се често. И плаче - когат ѝ стане мъчно. И се страхува - всеки ден. "Защото на 800 метра оттук има хора, които не са се отказали от намерението си да направят всичко възможно, за да ме убият. Ще направят всичко, което могат. И засега нито Израел, нито международната общност са намерили решение как да ни защитят. Направили сме всичко възможно – засилили сме охраната, предприели сме предпазни мерки, имаме „Железен купол“. Можем да построим каквото си поискаме. Но не можем да изтръгнем от тях желанието да ме убият. И сега, когато живеем толкова близо до враговете си, не се чувстваме в безопасност".

По думите ѝ тя няма обяснение за корените на омразата към израелците. "Преди 7 октомври разговаряхме с различни групи и те ме питаха какво мисля за палестинците. Отговорът ми беше, че в Ивицата Газа има палестинци, но има и членове на терористични организации. Винаги съм правила разлика между тези две групи. Не мога да повярвам, че всеки жител на Ивицата Газа е терорист. Вярвам, че там има хора, които искат по-добър и спокоен живот. Не знам какво е положението в момента. Но не съм загубила надежда, че хората по целия свят все още могат да намерят път към мира. Аз съм тук, за да живея нормален и спокоен живот като част от Израел. Тук не е като на Западния бряг. Няма спор дали Нахал Оз е част от Израел, няма и спорове къде преминава границата, определена още през 1948 година. Това не е тема на политически дебат", твърди тя.

И допълва: "Имам нужда да вярвам, че хората от другата страна също искат да живеят по различен начин. Най-малкото заради самите себе си. Положението в Ивицата Газа е ужасно. Насочете усилията си не към убийства, а към образование, индустрия, изграждане на болници и всичко останало, което може да доведе до развитието на Газа. Не знам как изглежда бъдещето. Знам само, че никога няма да спра да се защитавам и никога няма да загубя надеждата си за по-добър живот тук. Съпругът ми има оръжие. И синът ми също".

Заедно с екипа на NOVA аял стига до мемориал, на който са изписани имената на загиналите жители на Нахал Оз от основаването на кибуца до днес. "Първите шест имена тук са на хора, загинали между 1953 и 1968 година. Рами Бар е войник, роден в кибуца, който загива във войната с Ливан през 1992 година. Даниел Тригерман е четиригодишно момче, убито през 2014 година при обстрел от Ивицата Газа. Илан Фиорентино беше нашият координатор по сигурността. Той се обади на армията по време на атаката на 7 октомври, сражава се с терористите и беше убит. Остави три дъщери. Съпругата му, сестрите му и майка му са тук - в кибуца. Ран Послушни отведе съпругата си, децата си и двама тайландски работници в защитената стая на дома си. След това взе автомата на сина си, който беше войник и си беше вкъщи в отпуск, и започна да стреля по терористите от "Хамас". Шломо Рон е 80-годишният мъж, който беше убит в хола си, прострелян през прозореца. Съпругата му, дъщеря му и внукът му оцеляха, защото бяха в защитената стая.Шошана е 75-годишната жена, която беше убита. Съпругът ѝ беше ранен при атаката на терористите. Хаим също беше на около 80 години. Убит е във всекидневната си. Дъщеря му Ясмин, нейният съпруг Янив и двете им дъщери – Кешет, на 22 години, и Челет, на 18, която тъкмо беше завършила гимназия, бяха избити в собствения си дом. Техният 13-годишен брат оцеля, защото сутринта беше излязъл да тича. Тук е и Маян Идан – 18-годишното момиче, убито от терористите. Нейният баща Цахи беше отвлечен, а впоследствие и убит. Дикла – втората съпруга на Ноам, нейният 17-годишен син Томер и самият Ноам, който беше прострелян, когато терористите нахлуха в къщата, и оставен да умре от кръвозагуба. Това е Панса – тайландски работник, който работеше тук. Терористите го забелязали и го убили. А Джошуа беше от Танзания. Убит е във фермата, в която работеше. Тялото му е отнесено в Газа. Две години по-късно тленните му останки бяха върнати в Израел, а след това изпратени в Танзания", разказва тя историята зад имената, изписани на мемориала.

На въпрос може ли да прости на терористите Аял отговаря: "Едно от нещата, които не казвам днес, е „никога“. Не знам. В момента не мога да си представя, че бих могла да им простя. Но когато стана на 80 години, може би нещата ще се променят. Травмите все още са пресни и не мога да мисля за тях. Мога да мисля за себе си, за семейството си и за моята общност".

И споделя, че със семейството ѝ са обмисляли да напуснат кибуца. "Съпругът ми имаше възможност да замине за Съединените щати. Имахме и други възможности. Но на това място има нещо, което не мога да намеря никъде другаде. Независимо от всички трудности. Това е моят дом. Когато намериш своя дом, не можеш да се откажеш от него", категорична е тя.

Днес кибуцът Нахал Оз е под охраната на израелската армия. Отвъд телената ограда и бодливата тел се вижда Ивицата Газа. Всеки жител на кибуца носи в себе си белезите от атаката на 7 октомври. Но хората продължават да живеят там. Да отглеждат децата си. Да мечтаят за бъдеще, в което няма да има нужда от огради и бомбоубежища. Дотогава обаче оръжието ще остане заредено във всяка къща. А до детската площадка и люлките ще продължава да има бомбоубежище. Детството на една изстрадала нация. В Обетованата земя.