Напрежението в Черно море и Югоизточна Европа ще продължи да се покачва през следващите месеци. Това прогнозира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Николай Ненчев.

По думите му провокациите в региона зачестяват, а действията около Балтийските държави, Полша и Румъния са сигнал за усложняваща се обстановка в Европа. „За голямо съжаление, военната обстановка е силно негативна. Напрежението ще ескалира - както в акваторията на Черно море, така и в Югоизточна Европа“, коментира Ненчев. Той посочи, че не очаква положително развитие през следващите месеци и обърна внимание на предупрежденията, които идват от Великобритания, Германия и различни разузнавателни служби.

Ненчев призова България да преосмисли стратегията си за национална сигурност и да предприеме адекватни мерки за защита на държавата. Според него е необходим широк анализ с участието на експерти, както и национално съгласие по основните приоритети. „По-важно е какво следва да се направи оттук нататък. Необходимо е не само да защитим териториалната сигурност на България, но и по-широко да преосмислим националната си стратегия, или по-скоро стратегията за национална сигурност“, заяви той.

Бившият министър на отбраната коментира и въпроса с навлизането на дронове в близост до българските брегове. Според него основният проблем не е само установяването на техния произход, а готовността на страната ни да реагира при евентуална заплаха. „По-важният въпрос е какво правим ние, за да предотвратим бъдещи подобни атаки в акваторията в близост до българските брегове“, подчерта Ненчев.

Той смята, че България трябва да бъде подготвена за различни сценарии, като обърна внимание на мерките, предприемани от Румъния. По думите му дронове, които променят посоката си и се насочват към българска територия, могат да представляват реална заплаха за националната сигурност.

В разговора беше засегнато и решението за българското участие във финансовата подкрепа за Украйна, както и заявеното намерение средствата да бъдат насочени приоритетно към районите с компактно българско население, включително Бесарабия. Ненчев изрази съмнение, че подобно целево разпределение може да бъде гарантирано при общ европейски финансов механизъм. Той посочи, че в Украйна живеят не само българи, но и представители на румънското, унгарското и полското малцинство, чиито държави също биха могли да поискат подобно отношение. „Това би било прецедент. Всяка една от тези държави би могла да предяви подобна претенция“, коментира той.

Ненчев припомни и позицията на президента Румен Радев срещу участието на български мироопазващи войски в Украйна. Според него подобни послания са създали несигурност сред българската общност там. „Това създаде усещане за несигурност сред българската общност. Защото, ако ние не концентрираме сили и средства там, къде другаде бихме могли да ги насочим?“, попита той.

По темата за евентуалното изпращане на мироопазващ контингент Ненчев направи разграничение между участие във военни действия и мисия след постигането на мирно споразумение. Той подчерта, че мироопазващите сили не означават автоматично изпращане на български военнослужещи на фронта.

Той коментира и темата за ядрените заплахи на Русия. Според Ненчев все по-честото използване на подобна реторика е опасно и създава допълнително безпокойство сред държавите членки на НАТО и Европейския съюз.

Целия разговор гледайте във видеото.