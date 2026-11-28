Десетки хиляди привърженици на опозицията се събраха в грузинската столица Тбилиси по повод втората годишнина от началото на масовите протести, предизвикани от решението на правителството да преустанови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Участниците в протеста, организиран от представители на опозицията, се събраха на три места в столицата – пред Тбилиския държавен университет, при метростанция „Авлабари“ и на площад „Орбелиани“, откъдето потеглиха на шествия към площад „Свобода“.

В демонстрацията се включиха граждански активисти и представители на неправителствени организации. Представители на опозиционната партия Единно национално движение се присъединиха към шествието, тръгнало от метростанция „Авлабари“.

Иракли Павленишвили, представител на Единното национално движение, заяви, че партията ще участва в протестите докрай. Той обвини Бидзина Иванишвили в опит за установяване на диктатура в страната и посочи, че през последните две години грузинският народ е бил подложен на безпрецедентни репресии, но не се е отказал от съпротивата си.

Според Павленишвили днешната демонстрация е израз на решимостта на грузинците да продължат съпротивата си въпреки репресиите и ограничителното законодателство. Той отбеляза, че в шествията участват множество политически и граждански организации, някои от които възнамеряват да произнесат речи на площад „Свобода“.

Развявайки знамена на ЕС, демонстрантите изпълниха централния площад на столицата по призива на проевропейски активисти и пет опозиционни партии, чиято забрана правителството се опитва да постигне чрез Конституционния съд. „Нека покажем на света, че не се отказваме, че няма да се подчиним“, заявиха организаторите на демонстрацията в изявление преди началото ѝ.

Протестиращите поискаха произвеждането на нови избори и освобождаването на хората, арестувани по време на предишни демонстрации. Управляващата партия „Грузинска мечта“ „предаде европейския и евроатлантическия курс на Грузия, който самата тя заложи в конституцията“, добавиха организаторите.

Грузия е разтърсвана от политически сътресения, откакто „Грузинска мечта“ обяви победата си на парламентарните избори през октомври 2024 г., чиито резултати бяха оспорени от опозицията, която заяви, че е имало изборни измами. Изявлението месец по-късно на премиера Иракли Кобахидзе, че Грузия ще преустанови преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г., предизвика масови протести, които бяха потушени със сила от полицията.

Опозицията обвинява „Грузинска мечта“, която е на власт от 2012 г., че води страната към сближаване с Русия и разгражда демократичните ѝ институции – обвинения, които партията отхвърля. Правителството твърди, че се стреми да защити суверенитета на Грузия от това, което определя като външна намеса и предполагаеми опити на опозицията да дестабилизира страната.

Няколко видни опозиционни лидери бяха хвърлени в затвора, а властите приеха закони, засилващи ограниченията върху независимите медии и организациите на гражданското общество.

През октомври Конституционният съд започна да разглежда искане на управляващата партия за забрана на пет проевропейски опозиционни партии, обвинени в „събаряне на конституционния ред“. Съдът трябва да се произнесе до юни 2027 г.

Европейският парламент осъди опита за забрана на петте опозиционни партии, като посочи, че подобна стъпка би отдалечила още повече Грузия от ЕС. Този месец Брюксел заяви, че Грузия, която получи статут на кандидат за членство в ЕС през 2023 г., остава страна кандидатка, „но само по име“, заради отстъплението от демокрацията в страната.