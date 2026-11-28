Хора панически напуснаха магазините в Санта Моника, а таванни плочи паднаха в терминал на международното летище в Лос Анджелис, след като земетресение с предварителен магнитуд 5,0 разтърси крайбрежието на Южна Калифорния по време на празничния уикенд за Деня на благодарността.

Земетресението е регистрирано в 9:30 ч. местно време, на около 6 км западно-югозападно от Манхатън Бийч и на дълбочина около 12 км, съобщи Геоложката служба на САЩ.

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„Към момента няма първоначални данни за структурни щети или пострадали“, заяви говорителката на пожарната служба на Лос Анджелис Линдзи Ланц. По думите ѝ службата е задействала режим за реакция при земетресение, като екипи от всичките 106 пожарни станции проверяват обстановката по суша, въздух и вода.

„Засега няма съобщения за сериозни щети, но екипите на града оценяват възможните последици във всички райони“, написа кметът на Лос Анджелис Карън Бас в социалната мрежа X. Тя допълни, че проверките ще продължат и информацията ще бъде актуализирана при необходимост.

Калифорнийската служба за извънредни ситуации съобщи, че работи съвместно с местните власти за оценка на щетите и предупреди за възможни вторични трусове. Според Националния център за предупреждение за цунами на САЩ няма опасност от цунами.

Сеизмологът Луси Джоунс от Калифорнийския технологичен институт заяви, че трусът е бил сравнително дълбок, но е усетен в по-голямата част от района на Лос Анджелис. По думите ѝ това е едно от по-силните земетресения в района от доста време насам. Последният трус с магнитуд над 5 в района, който тя си спомня, е земетресението край Ла Хабра през 2014 г. с магнитуд 5,1.

На международното летище в Лос Анджелис терминалът се разтресъл, а от тавана паднали плочи, съобщи кореспондентката на CNN Сара Сиднър. В разпространено от нея видео се виждат падащи елементи от тавана, докато в сградата звучат аларми.

В близката Санта Моника хората напуснали магазините, след като започнал трусът.