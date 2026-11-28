Синдикатите в МВР - на протест. Полицаи, пожарникари и надзиратели в затворите се събраха пред сградата на МВР. Причина за недоволството е липсата на увеличение на заплатите в сектор „Сигурност” за следващата година.

Снимка: Георги Карамфилов

Снимка: Георги Карамфилов

Униформените настояват между първо и второ четене на бюджета да бъдат чути техните искания и заплатите им да бъдат индексирани така, както възнагражденията на държавните служители в другите сектори.

Протестът е подкрепен и от синдикат „Огнеборец” в МВР.

Снимка: Георги Карамфилов