Снимка: Георги Карамфилов
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Синдикатите в МВР - на протест. Полицаи, пожарникари и надзиратели в затворите се събраха пред сградата на МВР. Причина за недоволството е липсата на увеличение на заплатите в сектор „Сигурност” за следващата година.
Снимка: Георги Карамфилов
Снимка: Георги Карамфилов
Униформените настояват между първо и второ четене на бюджета да бъдат чути техните искания и заплатите им да бъдат индексирани така, както възнагражденията на държавните служители в другите сектори.
Протестът е подкрепен и от синдикат „Огнеборец” в МВР.
Снимка: Георги Карамфилов
Редактор: Ина Григорова