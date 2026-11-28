Швейцарците знаят, че мнението им има значение. Годишно там се провеждат 4 референдума, но въпросите на всяка дата могат да са много повече.

За темите също няма граници – от здравеопазване и финанси, през забраната за фойерверки на открито, та чак до рогата на кравите и дилемата дали маймуните да получат някои основни човешки права.

Дори „Евровизия“ става предмет на обществено допитване. В кантона Базел-Щат хората трябва да решат струва ли си местната власт да даде близо 38 милиона швейцарски франка за организацията на конкурса.

Референдумът е по искане на една от парламентарните партии и тя без проблем събира необходимите подписи. А аргументите са ясни.

„Те заявиха, че песенният конкурс „Евровизия“ има сатанински характер и не трябва да се провежда тук, в Швейцария“, каза Кристоф Босхард.

Той е ръководител на маркетинг отдела в кметството на Базел-Щат. Новината за референдума не успява да помрачи трудно извоюваната победа „Евровизия“ да е точно в Базел, а не в Цюрих или Берн.

„Не, изобщо не бяхме разочаровани, защото е напълно нормално и съвсем приемливо, когато хората не са съгласни с нещо, да съберат подписи и да инициират референдум. От друга страна, това ни даде допълнителен тласък за целия проект, защото със сигурност това беше първото издание на „Евровизия“, което изобщо получава легитимност чрез гласуване на гражданите“, казва Босхард.

Референдумът се превръща и в основна медийна тема, особено в местните вестници като BZ Basel. Там работи Кристиан. Той разказва обаче, че темата дали си струва парите подобен въпрос, там не съществува.

„През същия уикенд бяха подложени на гласуване още три други предложения. Тоест в Базел хората не гласуваха само по този въпрос. Но да, пряката демокрация също струва пари. Не става въпрос за някакви огромни разходи, но все пак има такива и те трябва да бъдат поети“, казва Кристиан Менш.

Дебатите текат седмици наред, агитацията – също.

„Разбира се, опитах се да убедя всички хора, които познавах в Базел, да гласуват“, признава Кристоф Босхард.

На въпрос дали е гласувал на референдума за „Евровизия“, Кристиан отговоря: „Разбира се“.

Попитан как точно е гласувал, той заяви: „Винаги можете да попитате, но швейцарците не казват за кого са гласували. Дори когато отговорът е очевиден“.

И решението е взето. С 66% гласове „за“ гражданите на Базел решават, че бюджетът на „Евровизия“ е абсолютно уместен и трябва да бъде изпълнен в този му мащаб.

А резултатите не закъсняват – 166 милиона телевизионни зрители в 37 държави, над половин милион посетители на Базел и 248 милиона швейцарски франка приходи. И тихата победа – че хората сами са решили какво е добро за техния град.

„Хората знаят, че когато става въпрос за големи финансови разходи или мащабни проекти, които оказват влияние върху техните данъци, те имат последната дума. А политиците осъзнават, че ако не представят информацията по разбираем за хората начин, резултатът ще бъде „не““, коментира журналистът Бруно Кауфман.

Той е защитник на пряката демокрация. „През живота си съм гласувал може би повече от 800 пъти по най-различни въпроси“, казва той.

Говорим в планината, докато се возим на най-стръмната теснолинейка в света. Мястото на срещата не е никак случайно.

„Транспортът много често е тема на референдуми, защото именно чрез транспорта хората в Швейцария си взаимодействат, особено що се отнася до железниците и кабинковите лифтове. В Швейцария казваме, че повечето решения се вземат от правителството, както е и във вашата страна, но те са най-маловажните. По-важните решения се вземат от парламента, но могат да бъдат подложени на гласуване от гражданите. А най-важните решения – тези, свързани с конституционните промени - задължително трябва да бъдат взети от народа. Така йерархията при нас е различна. Народът е на върха, политиците са в служба на гражданите, а хората в администрацията също служат на обществото“, подчерта Бруно Кауфман.

В Швейцария никой не спори нито дали референдумите си струват парите, нито дали гражданите са достатъчно образовани, за да решават. Важното е обществото да участва и да говори по темите, които го разделят.

„Затова в Швейцария винаги казваме, че не е толкова важен въпросът дали ще спечели едно конкретно гласуване. Защото накрая всички сме доволни губещи“, заключи Бруно Кауфман.

Следващият референдум в Швейцария е насрочен за тази неделя.