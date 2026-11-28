Оригами вместо коледни играчки - хиляди ръчно изработени хартиени фигури украсиха елха в Ню Йорк. Инсталацията се намира в Американският музей по естествена история и е част от десетилетна традиция.

Тази година темата е "Животни атлети" - в чест на 2026 година, която е значима за спорта както в световен мащаб, така и за района на Ню Йорк. Сред фигурите има гепарди, слонове, колибри, риби и мравки, а до тях са поставени и модели на емблематичните за музея тиранозавър Рекс и син кит.

"Имаме дърво пълно с фигури на гепарди, слонове, животни, които символизират сила, бързина, способност да скачат високо и надалеч, както и да плуват бързо. Това е наистина невероятно разнообразие от таланти и способности", разказа Тало Кавасаки, който е съдизайнер на елхата.

Снимка: Стопкадър

Близо 4-метровата елха се намира в Американския музей по естествена история. Тя е украсена с над 1000 фигури на животни от сгъната хартия.

"Тази година избрах една малка част от елхата, за да преброя колко фигури има в нея, а след това умножих резултата за цялата инсталация. Така стигнах до над 3000 отделни елемента", разказа другият съдизайнер Рос Джйс.



Всяка от фигурите е сгъната на ръка от доброволци - художници, любители и почитатели на това изкуство.



"Всички елементи по елхата са сгънати от доброволци. Любители. Просто творци. Хора, които обичат това изкуство", сподели Кавасаки.



Елхата привлича посетители от различни краища на света. 11-годишният Джеймс от щата Охайо е впечатлен от разнообразието и усилията, вложени в украсата. Той споделя, че личи колко труд е положен и че е силно впечатлен от елхата. А за 27-годишната Кахин Гарсия от Мексико украсата е идеално допълнение към празничната атмосфера и събужда детското любопитство.



Празничната оригами елха в Американския музей по естествена история в Ню Йорк ще остане изложена до 20 януари 2027 година.