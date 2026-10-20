Балет „Арабеск“ откри сезон 2026/2027 с награждавания спектакъл „Тайната Данте“, а новият артистичен директор Ангелина Гаврилова задава посока, в която традицията среща смелия съвременен танц. Сред най-интересните акценти е „Кръстопътища“ – премиера, която събира трима хореографи и различни артистични светове в разговор за настоящето, паметта и избора.

В предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS Ангелина Гаврилова каза, че откриването е минало невероятно и се е получил един изключителен празник.

„Тайната Данте“ е един мащабен проект на хореографа Асен Наков, който и визуално, и драматургично е определящ за всеки един човек, не само за всеки един танцьор и всеки един артист. Посветихме този спектакъл и на 50-годишния юбилей на Асен Наков, артистите показаха своя поклон към един голям творец, какъвто е той. Беше едно много добро начало на сезона“, посочи Гаврилова.

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Тя разказа още, че публиката, която влиза в салона, се потапя в спектаклите и след това има много добри рецензии и мнения.

„Трябва да има един момент, в който душата да погледне и да срещне нещо много по-различно. Дали е красиво или провокиращо, интересно, абстрактно, няма значение, важното е човек да се отърси от това, което го притиска. Защото в момента ми струва, че реалността се опитва да ни притисне – дали изкуствено, дали естествено. Изкуството е един оазис, на който, ако стъпиш, ще си тръгнеш прероден и презареден“, каза още артистичният директор на балет „Арабеск“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова